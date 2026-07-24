Глава Amazon Games перенёс Tomb Raider: Catalyst на 2028 год, но Amazon Games это опровергла

Вслед за Tomb Raider: Legacy of Atlantis амбициозный приключенческий экшен Tomb Raider: Catalyst от разработчиков из калифорнийской студии Crystal Dynamics придётся ждать дольше обещанного.

Напомним, Tomb Raider: Catalyst была представлена на церемонии The Game Awards 2025 вместе с Tomb Raider: Legacy of Atlantis (ещё один ремейк оригинальной Tomb Raider) и официально заявлена на 2027 год.

Глава игрового направления Amazon Джеффри Гаттис (Jeffrey Gattis) в интервью The Game Business сообщил, что Tomb Raider: Catalyst не выйдет в срок: «Atlantis выходит 12 февраля следующего года, а [Catalyst] последует за ней в 2028-м».

«Нам нечего сказать нового насчёт сроков Catalyst. Разработка продвигается хорошо, и нам не терпится рассказать вам больше», — заявил представитель Amazon Games в ответ на запрос издания Gematsu прокомментировать ситуацию.

Толчком к событиям Tomb Raider: Catalyst выступает мифический катаклизм, который высвобождает древние тайны и охранявшие их таинственные силы. В погоне за правдой Лара Крофт отправляется к горным вершинам Северной Индии.

Игрокам предстоит исследовать полный секретов мир и забытые гробницы, разгадывать изощрённые головоломки и решать, кому можно доверять, чтобы предотвратить катастрофу и защитить секрет, который может изменить будущее.

Tomb Raider: Catalyst создаётся на движке Unreal Engine 5 для PC (страница в Steam пока неактивна), PS5, Xbox Series X и S. Как и в случае с Tomb Raider: Legacy of Atlantis, издателем проекта выступает Amazon Game Studios.