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Чат-бот Meta✴ AI получил возможности персонального помощника как в ChatGPT и Gemini

Компания Meta представила крупное обновление своего чат-бота, добавив функцию персонального помощника. Сервис научился работать с календарём, создавать ежедневные сводки и проводить более глубокие исследования, постепенно приближаясь по возможностям к Gemini, ChatGPT и Claude.

Источник изображения: ***, theverge.com

Источник изображения: theverge.com

Новые возможности работают на базе модели Muse Spark 1.1, позволяющей Meta AI выйти за рамки прежних функций, ограничивавшихся ответами на вопросы, генерацией изображений и подготовкой документов. В своём блоге компания указывает, что обновление стало очередным этапом реализации концепции «персонального суперинтеллекта», которую ранее продвигал генеральный директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg).

Получив доступ к календарю пользователя, ИИ сможет формировать ежедневные сводки, подбирать дату для запланированных мероприятий, искать рестораны, а также просматривать предложения на Facebook Marketplace, помогая, например, найти мебель в рамках заданного бюджета. Кроме того, настроив выполнение определённых задач один раз, пользователи смогут получать в автоматическом режиме соответствующую информацию регулярно без повторных запросов.

Одновременно улучшены возможности искусственного интеллекта по анализу информации из интернета, благодаря чему чат-бот сможет собирать материалы в отчёты, презентации и планы. Во время подготовки ответа пользователи также смогут менять направление исследования, корректируя процесс аналогично тому, как это реализовано в ChatGPT. Обновление уже распространяется в приложении Meta AI и веб-версии сервиса в некоторых регионах и скоро станет доступно в большем количестве стран, а также в WhatsApp и на других платформах.

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