Глава Intel признал, что компании придётся догонять конкурентов по процессорным архитектурам

Формально, второй квартал текущего года для Intel всё равно сопровождался убытками, но они объясняются главным образом спецификой учёта последствий прошлогодней сделки с властями США, которые получили почти 10 % компании. Глава Intel открыто признал, что в сфере процессорных архитектур ей придётся догонять конкурентов.

«Второй квартал был очередным периодом успеха. Выручка, норма прибыли и доход на одну акцию оказались выше наших ожиданий. Это уже седьмой подряд квартал, когда финансовые результаты превосходят прогнозы», — отметил генеральный директор Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan). Серверная линейка продуктов растёт активнее, чем когда-либо, как добавил он, семейство Xeon 6 расширяется с рекордной скоростью за всю историю компании. При этом сторонние аналитики отмечают, что экспансия Arm-совместимых архитектур в серверном сегменте привела к тому, что на них приходится почти половина всех продаж, а конкурирующая AMD занимает треть рынка x86-совместимых серверных процессоров.

Отвечая на вопрос аналитика Morgan Stanley о возможных путях возвращения Intel своих рыночных позиций, глава Intel причислил будущие Clearwater Forest, Diamond Rapids и Coral Rapids к числу тех серверных процессоров, которые должны подтвердить конкурентоспособность продукции марки. «В некоторых сферах мы всё ещё отстаём, но догоняем очень быстро и постараемся перепрыгнуть некоторые из архитектур CPU, мы прилагаем к этому значительные усилия, время покажет», — признался глава Intel.

На отчётной конференции он также заявил, что уровень выхода годной продукции по массово используемым техпроцессам Intel во втором квартале превысил первоначальные прогнозы, а в случае с Intel 18A улучшение качества идёт с опережением графика. Этот техпроцесс уже внедрён в массовом производстве многих клиентских и коммерческих продуктов компании, объёмы выпуска последовательно увеличиваются каждый месяц. Помимо прочего, это позволяет Intel доказывать привлекательность своих передовых технологий для сторонних заказчиков. Проблему дефицита поставок Intel пытается решать, но основные усилия в этой сфере будут сосредоточены как раз в третьем и четвёртом кварталах текущего года, особенно в серверном сегменте.

Сегмент «физического ИИ», к которому обычно относится и робототехника, в Intel считают настолько перспективным, что свой бизнес по выпуску компонентов для ПК компания недавно переименовала в Client Computing and Physical AI Group (Группа клиентских вычислений и физического ИИ). По мнению финансового директора Дэвида Зинснера (David Zinsner), рыночные возможности в сфере периферийных вычислений и физического ИИ как минимум настолько же велики, как ёмкость рынка клиентских систем. Сейчас только 10 % выручки подразделения обеспечивается направлением периферийных вычислений, но в перспективе рынок вырастет до $8 млрд в квартал.