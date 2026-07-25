По итогам второго квартала объёмы поставок ПК сократились на 4 % из-за дефицита памяти

О неизбежности повышения цен на ПК производители говорили заблаговременно, поэтому в первом квартале текущего года рынок пережил подъём спроса из-за стремящихся успеть приобрести компьютеры по старым ценам потребителей. Второй квартал продемонстрировал неизбежное влияние дефицита памяти, поскольку поставки ПК в годовом сравнении снизились на 4 % до 65 млн штук.

С такими итогами квартала знакомит нас отчёт Counterpoint Research, попутно напоминая, что рынок ПК рост на протяжении предыдущих нескольких кварталов, начиная с первого квартала 2025 года. Как и в случае со смартфонами, во втором квартале нашлись компании, которые демонстрировали рост объёмов продаж на фоне общего снижения. В частности, Asus на пятом месте удалось нарастить объёмы поставок ПК на 4 % в годовом сравнении, а также укрепить собственные позиции на мировом рынке с 6,8 до 7,4 %. По мнению экспертов, Asus в этом случае помогает способность быстро выводить на рынок ноутбуки на базе новейших моделей процессоров. Компания Apple вообще оказалась лидером роста (+13 %), хотя по объёмам поставок её досталось только четвёртое. Зато она вышла на показатель в 10,5 % рынка, хотя за год до этого занимала не более 8,9 %. Считается, что подобной динамике способствовал успешный дебют недорогих ноутбуков MacBook Neo.

В любом случае, тройка лидеров демонстрировала во втором квартале снижение объёмов поставок ПК, хотя Lenovo при этом и удалось увеличить свою долю рынка с 25,1 до 25,6 %, но объёмы поставок продукции этой марки сократились на 2 % до 16,6 млн штук. На втором месте расположилась HP Inc., чья доля за года сократилась с 20,9 до 20 %, а объёмы поставок просели на все 8 %. Чуть меньше пострадала американская Dell Technology, чьи позиции ослабли с 14,6 до 14,3 %, а объёмы поставок уменьшились на 6 %. Этой компании помогла более высокая концентрация на обслуживании корпоративного рынка. За пределами первой пятёрки позиции поставщиков ПК в целом ухудшились с 23,7 до 22,3 %, а объёмы отгружаемых ПК упали на 9 %. В целом, квартальные поставки ПК на мировом рынке сократились на 4 %, с 67,5 до 65 млн штук.

Аналитики Counterpoint Research считают, что высокие цены сильнее отпугивают частных клиентов, а корпоративные вынуждены закупать ПК в новых условиях с учётом жизненного цикла операционной системы Microsoft Windows, который подталкивает компании к обновлению компьютерного парка. Кроме того, часть корпоративных клиентов видит смысл в приобретении новых моделей ПК, которые ускоряют работу функции ИИ на локальном уровне. Производители ПК в условиях дефицита памяти стремятся сосредоточиться на более дорогих конфигурациях, из-за чего предложение в бюджетном сегменте страдает.

По прогнозам Counterpoint Research, в текущем квартале последовательный рост цен на DDR4 ограничится 15 %, а условные SSD объёмом 1 Тбайт подорожают на 20 %. Это меньше, чем во втором или первом кварталах, а в четвёртом подорожание и вовсе ограничится 5 %. В текущем полугодии производители ПК будут вынуждены и дальше повышать цены на свою продукцию. В какой-то степени рост цен будет способствовать более быстрому распространению ПК с функциями ИИ, поскольку их дополнительные возможности смогут отчасти оправдать более высокую стоимость. В потребительском сегменте спрос не сможет вернуться к росту до тех пор, пока не снизятся цены на компоненты. Текущий год в целом будет характеризоваться ростом выручки, а не объёмов поставок.