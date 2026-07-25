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Китайские производители памяти перешли от демпинга к взвинчиванию цен

Китайские производители памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) и Yangtze Memory Technologies (YMTC), ещё недавно зависевшие от государственной поддержки, благодаря мировому дефициту памяти превратились в одних из самых влиятельных игроков отрасли. Как пишет Reuters, сегодня они не только диктуют цены крупнейшим китайским заказчикам, но и начинают теснить мировых лидеров рынка.

Источник изображения: cxmt.com

Источник изображения: cxmt.com

О возросшем влиянии CXMT свидетельствует недавний конфликт с Huawei. По данным Reuters, производитель памяти несколько месяцев подряд повышал цены на свою продукцию, несмотря на требования Huawei их снизить. Кульминацией стало июньское решение CXMT запретить инженерам связанного с Huawei производителя оборудования SiCarrier работать в исследовательском центре компании. Хотя совместные проекты продолжаются, доступ на предприятие для них остаётся закрытым.

Ещё несколько лет назад производство памяти считалось низкорентабельным бизнесом, а CXMT и YMTC существовали главным образом благодаря государственным субсидиям. Однако бум искусственного интеллекта и стремительный рост спроса со стороны центров обработки данных привели к мировому дефициту DRAM и NAND. В результате китайские производители получили возможность самостоятельно выбирать клиентов и повышать цены, которые в отдельных случаях уже превышают предложения Samsung и SK hynix. В июле CXMT подписала пятилетний контракт с ByteDance, владельцем TikTok, стоимостью более $7 млрд.

Усиление позиций китайских производителей памяти вызывает всё большее беспокойство в США. Пентагон включил обе компании в список предприятий, связанных с китайским военно-промышленным комплексом, а YMTC уже ограничили доступ к американским технологиям, программному обеспечению и поставщикам оборудования. В Конгрессе обсуждаются новые санкции, однако администрация президента пока не пришла к единому мнению относительно необходимости дальнейшего ужесточения ограничений. Micron, главный конкурент китайских производителей, выступает за их введение, тогда как Apple, напротив, добивалась гарантий, что CXMT не попадёт в экспортный чёрный список.

Источник изображения: ymtc.com

Источник изображения: ymtc.com

CXMT 27 июля дебютирует на Шанхайской фондовой бирже, разместив акции на сумму $8,6 млрд. За первое полугодие компания полностью покрыла накопленные за десять лет убытки, а её выручка в первом квартале выросла на 719 % год к году — до $7,5 млрд. К IPO готовится и YMTC, которая рассчитывает на оценку около 1 трлн юаней ($148 млрд). Обе компании получили значительную поддержку со стороны государственного инвестиционного фонда КНР и региональных властей, которые рассматривают их как ключевые элементы стратегии технологической независимости страны.

Одновременно китайские производители активно расширяют мощности. В июне YMTC вышла на южнокорейский рынок потребительских SSD, заняв часть ниши, которую начали освобождать Samsung, SK hynix и Micron. CXMT пока не может полноценно выйти на зарубежные рынки из-за высокого внутреннего спроса, однако уже строит два новых завода и ведёт переговоры о строительстве третьего. Это позволит компании увеличить производительность более чем вдвое — до свыше 600 тыс. кремниевых пластин в месяц. Если эти планы будут реализованы, к 2030 году CXMT сможет превзойти Micron по объёму выпуска памяти. YMTC в этом году также запускает новый завод и планирует построить ещё два.

При этом обе компании продолжают работать в условиях жёстких экспортных ограничений. Они используют оборудование ASML, однако самые современные литографические системы нидерландской компании поставлять в Китай запрещено. По оценкам отраслевых экспертов, технологии производства DRAM у CXMT отстают от лидеров рынка примерно на два поколения, или около пяти лет. YMTC оказалась лучше подготовлена к санкциям: после попадания под американские ограничения в 2022 году компания заменила примерно половину импортного оборудования китайскими аналогами и разработала собственные технологии производства многослойной флеш-памяти с использованием менее совершенных инструментов.

Ещё недавно зарубежные заказчики рассматривали китайскую память прежде всего как более дешёвую альтернативу продукции Samsung, SK hynix и Micron. Теперь ситуация изменилась. По данным Reuters, в последние недели CXMT предлагала некоторые серверные модули DDR5 дороже Samsung, а китайские компании начали жаловаться властям на рост цен со стороны CXMT и YMTC. В ответ Министерство промышленности и информатизации КНР уже пообещало бороться со спекулятивным накоплением запасов памяти. Мировой дефицит превратил китайских производителей из догоняющих игроков в компании, которые уже способны заметно влиять на цены и расстановку сил на мировом рынке памяти.

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Теги: cxmt, ymtc, китай
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