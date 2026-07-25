Apple и Micron заставляют администрацию Трампа выбирать: дешёвые iPhone или американские чипы

Противостояние двух американских компаний — Apple и Micron Technology — ставит президента США перед непростым выбором. В то время Apple намерена снизить растущие затраты за счёт использования китайских микросхем памяти, Micron, единственный крупный американский производитель памяти, выступает против этого шага, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников WSJ, в последние недели Apple предлагала Дональду Трампу (Donald Trump) и правительству одобрить план по использованию в своей продукции, реализуемой за пределами США, микросхем памяти китайских компаний ChangXin Memory Technologies (CXMT) и Yangtze Memory Technologies (YMTC), чтобы сократить дефицит памяти и в конечном итоге снизить стоимость продукции для американских покупателей. В свою очередь, руководство Micron предупредило, что выдача разрешения китайским компаниям поставлять свою продукцию американским независимо от региона продажи, может разрушить отечественную промышленность так же, как это произошло с американскими сталелитейными и производственными предприятиями по вине всё того же Китая.

Трампу придётся выбирать между двумя своими главными экономическими приоритетами: поддержать стремление Apple к снижению цен для американских потребителей или выступить за увеличение внутреннего производства полупроводников для снижения зависимости от других стран.

На фоне продолжающихся переговоров с Пекином Трамп избегает жёстких мер в отношении китайских компаний. При этом он оценил инвестиции Apple и Micron в США.

Micron заявила, что сможет решить проблему нехватки памяти, увеличивая инвестиции в наращивание отечественных производственных мощностей. По её словам, увеличение стоимости потребительской техники вызвано не только ростом цен на память. В свою очередь, Apple обвинила Micron в завышении цен и недостаточных инвестициях в увеличение производства.