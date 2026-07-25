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Apple и Micron заставляют администрацию Трампа выбирать: дешёвые iPhone или американские чипы

Противостояние двух американских компаний — Apple и Micron Technology — ставит президента США перед непростым выбором. В то время Apple намерена снизить растущие затраты за счёт использования китайских микросхем памяти, Micron, единственный крупный американский производитель памяти, выступает против этого шага, пишет The Wall Street Journal.

Источник изображения: Micron

Источник изображения: Micron

По данным источников WSJ, в последние недели Apple предлагала Дональду Трампу (Donald Trump) и правительству одобрить план по использованию в своей продукции, реализуемой за пределами США, микросхем памяти китайских компаний ChangXin Memory Technologies (CXMT) и Yangtze Memory Technologies (YMTC), чтобы сократить дефицит памяти и в конечном итоге снизить стоимость продукции для американских покупателей. В свою очередь, руководство Micron предупредило, что выдача разрешения китайским компаниям поставлять свою продукцию американским независимо от региона продажи, может разрушить отечественную промышленность так же, как это произошло с американскими сталелитейными и производственными предприятиями по вине всё того же Китая.

Трампу придётся выбирать между двумя своими главными экономическими приоритетами: поддержать стремление Apple к снижению цен для американских потребителей или выступить за увеличение внутреннего производства полупроводников для снижения зависимости от других стран.

На фоне продолжающихся переговоров с Пекином Трамп избегает жёстких мер в отношении китайских компаний. При этом он оценил инвестиции Apple и Micron в США.

Micron заявила, что сможет решить проблему нехватки памяти, увеличивая инвестиции в наращивание отечественных производственных мощностей. По её словам, увеличение стоимости потребительской техники вызвано не только ростом цен на память. В свою очередь, Apple обвинила Micron в завышении цен и недостаточных инвестициях в увеличение производства.

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Теги: apple, micron, память, сша
apple, micron, память, сша
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