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Графические процессоры Nvidia отправятся на Луну до конца года

Американский стартап Lunar Outpost намерен первым в мире доставить графический процессор Nvidia на поверхность Луны. Модуль семейства Jetson установят на маленький луноход MAPP, подготовленный для миссии Lunar Voyage 2, запуск которой запланирован до конца 2026 года. В составе платформы лунохода GPU Nvidia будет отвечать за управление машиной и сбором данных об окружающем рельефе Луны по маршруту движения.

Источник изображений: Lunar Outpost

Источник изображений: Lunar Outpost

Луноход планируют запустить на Луну на ракете Falcon 9 в составе посадочной платформы компании Intuitive Machines (которая с двух прошлых попыток ни разу не спустилась на Луну без опрокидывания набок). Высадка планируется в районе Райнер Гамма — необычной области с выраженной магнитной аномалией и светлыми завихрениями на поверхности — своеобразными «вихрями». Если миссия пройдёт успешно, Jetson, похоже, станет первым GPU, работавшим непосредственно на Луне.

Как сказано выше, модуль с GPU Nvidia Jetson будет не просто экспериментальной вычислительной нагрузкой, а частью системы управления луноходом. Модуль возьмёт на себя управление лидаром, обработку получаемого датчиком трёхмерного облака навигационных точек, подготовку карт местности и сжатие крупных файлов перед передачей на Землю. Для ускорения вычислений компания Lunar Outpost собирается использовать программные библиотеки CUDA-X.

Локальная обработка имеет важнейшее значение для лунных миссий: пропускная способность радиоканала ограничена, а задержка сигнала не позволяет оператору мгновенно реагировать на камни, кратеры, крутые склоны и другие препятствия. Вместо отправки всех исходных данных и ожидания реакции оператора луноход сможет самостоятельно выделять полезную информацию и передавать только действительно важную информацию.

Программная архитектура для управления луноходом сочетает заранее вшитые инженерами традиционные алгоритмы с методами физического ИИ, анализирующего данные с камер и лидара непосредственно во время движения. В перспективе GPU позволит строить карты в реальном времени, выбирать безопасные маршруты и выполнять научные операции с меньшим участием центра управления на Земле.

Но есть нюанс: платформа и чипы Jetson изначально не создавались как радиационно-стойкие. Также электроника должна будет пережить двухнедельные лунные ночи на поверхности спутника. Разработчики лунохода будут пытаться защитить бортовую систему ровера от пагубного влияния открытого космоса, но заранее невозможно сказать получится у них это или нет.

Добавим, совсем недавно Nvidia договорилась установить модуль Jetson на лунный орбитальный модуль компании Firefly Aerospace. Орбитальный аппарат Elytra миссии Blue Ghost 2 — система Ocula — будет обрабатывать снимки Луны в ультрафиолете и видимом диапазоне прямо на окололунной орбите, не дожидаясь пересылки всего массива данных на Землю.

Таким образом, Nvidia рассчитывает распространить периферийные ИИ-вычисления одновременно на лунную поверхность и окололунное пространство, а Дженсену Хуангу, любящему выступать перед широкой аудиторией, нужно срочно осваивать «лунную походку» Майкла Джексона, чтобы эффектно сообщить о доставке GPU его компании на Луну. И это будет потрясающая история.

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Теги: nvidia, nvidia jetson, луна, луноход
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