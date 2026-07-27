Вышла iOS 26.6 с более чем 75 исправлениями для всех совместимых iPhone

Apple выпустила обновление iOS 26.6 для всех совместимых моделей iPhone, то есть начиная с iPhone 11 и iPhone SE второго поколения. Новая версия не содержит большого количества новых функций, однако включает исправления ошибок, обновления безопасности и изменения, подготавливающие устройства к переходу на iOS 27.

Главным нововведением стала оптимизация локальной индексационной базы Spotlight. Как отмечает 9to5Mac, это позволит заранее выполнять часть фоновой обработки данных, необходимой для работы обновлённых Spotlight и Siri в iOS 27. Ранее участники бета-тестирования сообщали, что после установки новой системы индексация содержимого iPhone могла занимать неделю и более, поэтому предварительная подготовка должна ускорить обновление устройств осенью.

Помимо этого, в iOS 26.6 появилась новая функция уведомления, которое отображается при достижении максимального количества заблокированных контактов. Теперь система предложит удалить одну из существующих записей в настройках, прежде чем добавить новую. Для корпоративных пользователей Apple также устранила ошибку, из-за которой ключ конфигурации в профилях управления устройствами (MDM) не препятствовал пользователям изменять настройки частного адреса Wi-Fi, переключая его между фиксированным и сменным MAC-адресом.

Отдельно Apple сообщила, что iOS 26.6 содержит более 75 исправлений безопасности для iPhone и iPad. Кроме того, в ходе тестирования обновления в коде системы были обнаружены упоминания функции защиты от кражи, которая сможет автоматически блокировать iPhone при его резком выхватывании. Однако в текущем релизе эта возможность пока не активирована.

Выход iOS 26.6 совпал с завершающим этапом подготовки Apple к релизу iOS 27. Следующая крупная версия операционной системы уже доступна участникам публичного бета-тестирования, а также разработчикам. Её официальный выпуск ожидается в сентябре.