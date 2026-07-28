Microsoft представила первую специализированную модель MAI-Cyber-1-Flash кибербезопасности и новую агентную платформу Perception. Инструменты предназначены для автоматизации поиска уязвимостей в ПО и защиты корпоративных систем от атак с использованием ИИ, сообщает TechCrunch.

Модель разработана специально для обнаружения сложных уязвимостей в больших кодовых базах и работает в связке с системой MDASH, предназначенной для автоматического поиска программных ошибок и их последующим исправлением. Новая платформа Perception дополняет этот процесс, развёртывая команды агентов для автоматизации рабочих процессов, связанных с безопасностью. По словам генерального директора Microsoft AI Мустафы Сулеймана (Mustafa Suleyman), в составе MDASH модель показала более высокие результаты в тесте Cyber Gym, чем Gemini, GPT 5.5 Cyber, GPT 5.6 Sol и Mythos 5.

Исполнительный вице-президент подразделения по безопасности Хаете Галло (Hayete Gallot) отметил, что хакеры всё чаще используют искусственный интеллект в своих атаках, а платформа Perception позволит в корпоративной среде отвечать на угрозы с той же скоростью и масштабом, используя собственные алгоритмы. Система задействует красные команды для симуляции атак, синие для выявления ошибок и зелёные для их устранения. Perception также поддерживает интеграцию с MDASH.

Ведущий инженер проекта Дэйв Уэстон (Dave Weston) описал новинку как значительный скачок в эффективности работы служб безопасности. Теперь ручной труд нескольких специалистов заменяется автоматическим поиском, ранжированием приоритетных угроз и исправлением кода за считанные минуты.

Предварительная версия MAI-Cyber-1-Flash и Perception станет доступна 3 ноября, а конкурировать им предстоит с аналогичными системами Anthropic и OpenAI, представленными в этом году.