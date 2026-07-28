Сегодня 28 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Масштабный сбой Xbox заблокировал запуск...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Масштабный сбой Xbox заблокировал запуск игр даже с физических носителей

Продолжительный сбой сервисов Xbox, начавшийся вечером в воскресенье из-за отключения электричества, заблокировал доступ не только к цифровым играм, но и к играм на физических дисках. По сообщению The Verge, пользователи также не могли войти в аккаунты и запустить приложения.

Источник изображения: Jonathan Kemper/Unsplash

Источник изображения: Jonathan Kemper/Unsplash

Согласно странице состояния сервисов Xbox (Xbox Status) на момент сбоя, пользователи испытывали трудности с запуском игр и их поиском в магазине. При попытке открыть некоторые проекты, доступные через Game Pass, появлялся код ошибки 0x87e107df, указывающий на невозможность проверить лицензию. Позднее Xbox сообщила, что запуск игр с физических носителей был восстановлен, хотя проблемы с цифровыми и обратно совместимыми играми сохранялись.

В Xbox заявили, что специалисты продолжают изучать несколько возможных причин неисправности и работают над их устранением. Сообщается о постепенном восстановлении сервисов. Компания также принесла извинения за «длительный характер проблемы». При этом точная причина произошедшего пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что Xbox тестирует функцию Disc2Digital, которая позволит владельцам дисков получать цифровые версии приобретённых игр. Однако произошедший сбой показал, что даже наличие физического носителя не всегда гарантирует возможность запустить игру без подключения к сервисам компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Календарь релизов — 27 июля – 2 августа: Halo, LoL Classic и The Relic: First Guardian
«Больше похоже на Dragon Age, чем Veilguard»: моддер добавил в Baldur's Gate 3 полноценную камеру от третьего лица
«Словно скрестили Dishonored и "Тёмную башню"»: игроков заинтриговал первый геймплей апокалиптического вестерна Guns of Eschaton
Инсайдер: для Resident Evil Requiem и Resident Evil Veronica выйдут большие сюжетные дополнения, но придётся набраться терпения
Слухи: новая Fable уже «неприлично» далеко вышла за рамки бюджета
Онлайн-боевик о сражениях огромных монстров BeastLink от авторов ремастеров GTA скоро ворвётся в ранний доступ Steam — новый трейлер и дата выхода
Теги: xbox, microsoft gaming, игры, игровые консоли
xbox, microsoft gaming, игры, игровые консоли
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай наладил массовое производство собственных машин для выпуска 7-нм чипов — первые DUV-литографы выйдут уже в этом году
Gigabyte выпустила дырявую видеокарту — в плате Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood оказалось четыре огромных выреза
«Словно скрестили Dishonored и "Тёмную башню"»: игроков заинтриговал первый геймплей апокалиптического вестерна Guns of Eschaton
Инсайдер: для Resident Evil Requiem и Resident Evil Veronica выйдут большие сюжетные дополнения, но придётся набраться терпения
Microsoft представила ИИ, который сам ищет уязвимости ПО и устраняет их за минуты — он превзошёл Mythos 5
Масштабный сбой Xbox заблокировал запуск игр даже с физических носителей 2 ч.
ИИ-ответы Google захватили почти половину всех поисковых запросов — издатели теряют трафик 2 ч.
Вышла iOS 26.6 с более чем 75 исправлениями для всех совместимых iPhone 10 ч.
Календарь релизов — 27 июля – 2 августа: Halo, LoL Classic и The Relic: First Guardian 11 ч.
Слухи: новая Fable уже «неприлично» далеко вышла за рамки бюджета 13 ч.
Онлайн-боевик о сражениях огромных монстров BeastLink от авторов ремастеров GTA скоро ворвётся в ранний доступ Steam — новый трейлер и дата выхода 14 ч.
Авторитетный инсайдер: Ubisoft отменила эвакуационный шутер по Far Cry ради новой «очень амбициозной» Far Cry 15 ч.
Nvidia возглавила альянс по безопасности открытого ИИ — но OpenAI, Google или Anthropic не пригласили 15 ч.
В России утвердили первый закон об искусственном интеллекте 15 ч.
Российская ITSM-платформа SimpleOne дополнилась ИИ-ассистентом 15 ч.
TSMC вышла на производство 20 000 кремниевых пластин в месяц согласно 2-нм техпроцессу N2 3 ч.
Range Rover GT оказался приземистым электрическим купеобразным кроссовером 3 ч.
Новая статья: Порассуждай мне! 8 ч.
60 % российских компаний выбирают отечественные СХД и объектные хранилища 8 ч.
Чуда не случилось: Microsoft Surface Laptop с 8 Гбайт оперативки за $950 подвисает даже в базовых задачах 9 ч.
MSI и Colorful резко повысили цены на видеокарты Nvidia RTX 5000 — пока только в Китае, но вряд ли этим ограничатся 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI Pura 90s Pro Max: красота повсюду 12 ч.
Amazon намерена запустить 5105 спутников, к которым смартфоны смогут подключаться напрямую 13 ч.
Роботакси Waymo накопили тысячи долларов штрафов за неправильную парковку 13 ч.
Два года шумит как пылесос: жители Мичигана подали в суд на ИИ ЦОД из-за круглосуточного шума 13 ч.