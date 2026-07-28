Масштабный сбой Xbox заблокировал запуск игр даже с физических носителей

Продолжительный сбой сервисов Xbox, начавшийся вечером в воскресенье из-за отключения электричества, заблокировал доступ не только к цифровым играм, но и к играм на физических дисках. По сообщению The Verge, пользователи также не могли войти в аккаунты и запустить приложения.

Согласно странице состояния сервисов Xbox (Xbox Status) на момент сбоя, пользователи испытывали трудности с запуском игр и их поиском в магазине. При попытке открыть некоторые проекты, доступные через Game Pass, появлялся код ошибки 0x87e107df, указывающий на невозможность проверить лицензию. Позднее Xbox сообщила, что запуск игр с физических носителей был восстановлен, хотя проблемы с цифровыми и обратно совместимыми играми сохранялись.

В Xbox заявили, что специалисты продолжают изучать несколько возможных причин неисправности и работают над их устранением. Сообщается о постепенном восстановлении сервисов. Компания также принесла извинения за «длительный характер проблемы». При этом точная причина произошедшего пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что Xbox тестирует функцию Disc2Digital, которая позволит владельцам дисков получать цифровые версии приобретённых игр. Однако произошедший сбой показал, что даже наличие физического носителя не всегда гарантирует возможность запустить игру без подключения к сервисам компании.