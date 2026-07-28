Журналисты раскрыли секретную игру по Cyberpunk: Edgerunners от разработчиков Shantae и River City Girls

CD Projekt Red активно расширяет вселенную Cyberpunk 2077. Помимо Cyberpunk 2 и аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners 2, в планах у польской студии, похоже, находится ещё один проект по киберпанковой франшизе.

Портал MP1st обнаружил в резюме неназванного бывшего сотрудника американской студии WayForward (серии Shantae, River City Girls) упоминание неанонсированной совместной игры с CD Projekt Red под кодовым названием Gemini.

Согласно описанию на сайте разработчика, Gemini представляет собой олдскульный мультиплеерный боевик по мотивам Cyberpunk: Edgerunners с 2.5D-графикой и сетевым кодом Rollback. Концептуальная иллюстрация прилагается ниже.

Исходя из резюме экс-сотрудника WayForward, Gemini находилась в разработке как минимум с 2025 по 2026 год. Речь шла о самом начальном этапе производства (R&D). Текущий статус проекта неизвестен.

Как сообщает MP1st, в 2025 году WayForward также трудилась над неанонсированной игрой на Unreal Engine 5 по сторонней франшизе. Из-за задержки финансирования разработку приостановили — на фоне этого в студии прошли увольнения.

Редакция MP1st предполагает, что Gemini может быть тем самым проектом WayForward на Unreal Engine 5 по сторонней интеллектуальной собственности. На это указывают перекликающиеся сроки разработки обеих игр.

Тем временем Cyberpunk: Edgerunners 2 готовится к премьере ближайшей осенью. Предполагается, что шоу выйдет 20 октября — о дате релиза проговорилось корейское отделение Netflix в комментариях к июньскому трейлеру.