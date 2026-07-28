ChatGPT стал отказываться копировать стили писателей

Сервис OpenAI ChatGPT стал отказываться выполнять запросы на генерацию текста с прямой имитацией стилей известных писателей. Вместо этого чат-бот предлагает писать тексты в манере, опирающейся на «общие качества» этих авторов с «сохранением при этом собственного, неповторимого стиля».

В этом убедились журналисты ресурса Ars Technica, которые попросили ChatGPT написать текст в стиле маэстро ужасов Стивена Кинга (Stephen King) — тот предложил лишь передать «схожее ощущение». Дальнейшее тестирование показало, что чат-бот отказывается копировать стиль как ныне живущих авторов, в том числе Дж. К. Роулинг (J.K. Rowling) и Эми Тан (Amy Tan), а также умерших, таких как Чарльз Диккенс (Charles Dickens) и Эрнест Хемингуэй (Ernest Hemingway). В других случаях ChatGPT всё-таки соглашался копировать стиль умерших писателей.

Отказ от прямого копирования в пользу «общего ощущения», вероятно, имеет большое юридическое значение. OpenAI продолжает судиться с писателями, обвиняющими компанию в нарушении авторских прав. В одном из исков непосредственно упоминается «невероятная способность ChatGPT генерировать текст, похожий на тот, что содержится в защищённых авторским правом текстовых материалах». Американские законы не распространяются на авторский стиль как таковой, но такой текст может квалифицироваться как нарушение авторского права, если подтвердится «существенная схожесть» с оригинальной работой.

Американская Гильдия авторов в одном из руководств призывает писателей «уважать своих коллег и не использовать генеративный искусственный интеллект для намеренного копирования или имитации уникальных стилей, голосов или других отличительных черт произведений других авторов таким образом, чтобы это наносило ущерб ценности их произведений или служило попыткой заработать на них». Прецеденты уже были. В минувшем году в книге писательницы Лены Макдональд (Lena McDonald) обнаружился фрагмент, видимо, сгенерированный ИИ: «Я переписал отрывок, чтобы он больше соответствовал стилю [другой писательницы] Дж. Бри (J. Bree)».

Генератор изображений OpenAI DALL·E 3 отклоняет запросы на создание изображений в стиле ныне живущих художников; отказывается копировать стили писателей в текстовых ответах и платформа Perplexity. Google Gemini выполняет такие запросы свободно; а Anthropic Claude и Microsoft Copilot выполняют их, но предупреждают о возможных злоупотреблениях.