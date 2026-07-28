Bandai Namco подтвердила защиту Denuvo в Ace Combat 8: Wings of Theve и системные требования для игры в 1080p с апскейлерами

Авиационный боевик Ace Combat 8: Wings of Theve от издательства Bandai Namco и разработчиков из Bandai Namco Aces в преддверии взлёта получил официальные системные требования и поддержку антипиратской защиты Denuvo.

Хотя Ace Combat 8: Wings of Theve доступна для предзаказа уже несколько месяцев, упоминание противоречивого механизма нидерландской компании Irdeto (владелец Denuvo) появилось на странице игры в Steam лишь сейчас.

Что касается системных требований Ace Combat 8: Wings of Theve, то они с недавних пор тоже приводятся в цифровом магазине Valve. Минимальная конфигурация была известна и раньше, а рекомендуемая оказалось новинкой.

Для запуска Ace Combat 8: Wings of Theve на ПК понадобятся видеокарта с поддержкой аппаратной трассировки лучей и твердотельный накопитель (SSD). Целевые показатели разрешения и кадровой частоты указаны с учётом апскейлеров.

Системные требования Ace Combat 8: Wings of Theve представлены ниже:

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с, низкие настройки графики)

ОС: Windows 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 5 3600X;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 (6 Гбайт) или AMD Radeon RX 6600 XT (8 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на накопителе: 125 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с, средние настройки графики)

ОС: Windows 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 5 5600X;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3070 (8 Гбайт) или AMD Radeon RX 6800 XT (16 Гбайт);

оперативная память: 32 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на накопителе: 125 Гбайт.

Обещают множество реально существующих истребителей со всего мира, широкий ассортимент особого вооружения, захватывающие воздушные дуэли, систему ведомых, интуитивное управление и текстовый перевод на русский.

Ace Combat 8: Wings of Theve поступит в продажу 2 октября для PC (от 4999 рублей в Steam), PS5, Xbox Series X и S. В июне Bandai Namco устроила 10-минутную геймплейную демонстрацию игры.