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Nvidia лишилась статуса самой дорогой компании мира — её обошла Apple

По итогам биржевых торгов накануне Apple обогнала Nvidia и заняла первое место в рейтинге самых дорогих компаний мира. Впервые с апреля 2025 года производитель iPhone стабильно укрепился на этой позиции, опередив производителя ускорителей искусственного интеллекта.

Акции Nvidia накануне потеряли 5 %, в результате чего рыночная капитализация компании сократилась до $4,77 трлн — акции всего сектора ИИ пошли на спад из-за опасений инвесторов по поводу слишком высоких затрат, а также опасений касательно кругового финансирования в сфере ИИ. Инвесторов беспокоит то, что Nvidia не только продаёт ускорители, но и помогает финансировать спрос на них. Акции Apple тем временем подорожали на 1 %, и рыночная капитализация компании достигла $4,95 трлн — инвесторов подпитывает оптимизм по поводу предстоящего квартального отчёта, который будет опубликован в четверг, 30 июля.

Nvidia держалась на первом месте в рейтинге самых дорогих компаний мира с июня 2025 года, когда она обогнала Microsoft; в октябре капитализация «зелёных» впервые превысила отметку в $5 трлн. С начала 2026 года акции Nvidia выросли всего на 4 %, тогда как ценные бумаги Apple подорожали на 24 %. Рост Apple обгоняет рынок: инвесторам импонирует её нежелание вкладывать большие деньги в ИИ — компания не строит собственные центры обработки данных, а арендует существующие.

На волне бума ИИ акции Nvidia растут уже третий год подряд, но в последние месяцы на рынке обозначились новые «звёзды» — производители памяти, в том числе Micron, SK hynix и Sandisk. Apple 30 июля опубликует финансовые результаты за III квартал, в которых, как ожидается, впервые раскроет некоторые финансовые последствия глобального дефицита чипов памяти из-за ИИ — он в июне вынудил компанию повысить цены на компьютеры серий Mac и iPad.

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Теги: apple, nvidia, рыночная стоимость
apple, nvidia, рыночная стоимость
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