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Переписки пользователей с Anthropic Claude оказались в поиске Google

В открытом доступе через поисковую выдачу Google оказались многочисленные переписки с чат-ботом Anthropic Claude и данные мини-приложений Artifacts. Среди общедоступных данных обнаружились медицинские записи, конфиденциальные документы компаний, а также имена и номера телефонов несовершеннолетних.

Источник изображения: anthropic.com

Источник изображения: anthropic.com

Проблема, предположительно, возникла из-за функции «Поделиться перепиской» в Claude — она позволяет пользователям создавать ссылки, которые позволяют любому их обладателю читать переписку или проект. «Просмотр доступен любому при наличии ссылки», — гласит системное предупреждение самой платформы Claude. Под этим ясно подразумевается, что функция предназначена для передачи данных друзьям, коллегам и небольшим группам лиц, но не всему интернету. Аналогичная функция есть у «Google Документов», но в поиске Google они массово не появляются.

Anthropic обвинила в инциденте самих пользователей. Эти ссылки появляются в поиске только в том случае, если они публиковались на любых ресурсах, доступных поисковыми системам, например, на форумах или в соцсетях; отправленная кому-либо в частном порядке ссылка в поиске не появится, заявили в Anthropic ресурсу TechCrunch. «Мы предоставляем людям контроль над публичным обменом своими переписками с Claude, и в соответствии с нашими принципами конфиденциальности мы не передаём каталоги чатов или карты сайта поисковым системам, таким как Google. Эти ссылки невозможно угадать или обнаружить, если люди не решат ими поделиться сами. Когда кто-то делится перепиской, он делает этот контент общедоступным, и, как и другой общедоступный веб-контент, он может попасть в архивы сторонних сервисов», — отметил представитель Anthropic.

К настоящему моменту проблема устранена, и переписки пользователей с Claude пропали из поисковой выдачи Google. Но до этого журналисты ресурса Futurism обнаружили в ней «подробный медицинский отчёт реального пациента, результаты клинических испытаний, в том числе имена пациентов, документы с именами и номерами телефонов детей младшего школьного возраста, документы компании с пометкой только для внутреннего использования, и отзывы сотрудников с личной информацией о работниках».

«Ни Google, ни какая-либо другая поисковая система не контролируют, какие страницы становятся общедоступными в интернете, и эти страницы были проиндексированы многими поисковыми системами. Мы предоставляем владельцам сайтов чёткие механизмы контроля, позволяющие решать, могут ли страницы индексироваться или сканироваться, и мы всегда уважаем эти директивы», — добавили TechCrunch в Google.

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Теги: anthropic, claude, google, информационная безопасность
anthropic, claude, google, информационная безопасность
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