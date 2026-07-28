Китай обвинил американские компании в дистилляции своих ИИ-моделей

Если правительство США введёт новые санкции в отношении китайских компаний, занимающихся разработкой систем искусственного интеллекта, Пекин готов «принять все необходимые меры», заявили в китайском Министерстве коммерции в ходе брифинга с журналистами.

Поводом для громких заявлений стали высказанные советником Белого дома Майклом Крациосом (Michael Kratsios) и министром обороны Скоттом Бессентом (Scott Bessent) обвинения, что китайские разработчики ИИ занимаются дистилляцией, то есть копированием американских моделей. Это невозможно, указывают китайские чиновники, потому что американские лаборатории выпускают свои модели лишь за несколько дней до того, как китайские публикуют открытый исходный код своих.

«Некоторые китайские модели уже занимают лидирующие позиции», заявили в ведомстве, поэтому обвинения в копировании американских необоснованны. Китайские лаборатории физически не имеют возможности настолько быстро дистиллировать передовые американские модели и выпускать их с учётом китайских особенностей. «Есть понимание, что многие занимающиеся ИИ американские компании дистиллировали китайские модели в своих целях и в обучении», — добавили в ведомстве. Такой сценарий не исключали и в Белом доме — Вашингтон не видит ничего противозаконного в создании более мелких и эффективных моделей посредством дистилляции более крупных.

Китайские власти могут отреагировать на санкции, заявили в министерстве, но призвали не доводить дело до крайностей, предложив США «совместно противодействовать положительному развитию ИИ и приносить пользу обеим странам и миру, продвигая и совершенствуя управление ИИ». На минувшей неделе 77 американских технологических компаний подписали открытое письмо с призывом к американским властям не вводить «преждевременных ограничений» на открытые модели.