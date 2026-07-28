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Samsung начала переход на кремний-углеродные батареи — вслед за Fold они появятся и в других Galaxy

Одним из главных нововведений в серии новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z стало появление кремний-углеродных батарей; корейский производитель не исключил, что элементы питания нового типа появятся и в других его смартфонах.

Кремний-углеродные батареи позволяют добиться большей ёмкости в компактном корпусе. Многие современные производители воспользовались этой возможностью, чтобы радикально повысить ёмкость аккумуляторов — до 10 000 мА·ч, а то и выше. Но в Samsung решили подойти к данной технологии более консервативно: Galaxy Z Fold 8 Ultra стал тоньше своего предшественника, а ёмкость батареи выросла с 4400 до 5000 мА·ч. Поэтому корейский производитель решил не останавливаться на достигнутом и использовать аккумуляторы нового типа и в других смартфонах Galaxy.

Об этом представитель Samsung рассказал корейскому изданию Kyunghyang Shinmun: «Мы впервые применили кремний-углеродные анодные материалы в мобильных телефонах для повышения плотности энергии. Это сыграло роль в повышении производительности батареи. Твёрдые принципы Samsung в отношении аккумуляторов — безопасность, стабильность и долгосрочная работоспособность. Мы стремились создавать батареи, которые максимально используют исключительно собственные преимущества, и Samsung применяет технологии только тогда, когда они выходят на уровень, где клиенты могут с уверенностью доверять им и безопасно их использовать. <..> Мы будем решать, применять ли их, в зависимости от продукта, если батарея поможет улучшить работу пользователя».

Возможно, аккумуляторы нового типа появятся уже во флагманских смартфонах Galaxy S27, и новая технология станет своего рода стандартом для продукции корейского производителя.

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Теги: samsung, смартфон, аккумулятор
samsung, смартфон, аккумулятор
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