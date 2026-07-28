PS4 научились взламывать через встроенный браузер — работает на прошивках вплоть до 11.02

Энтузиасты переносят в веб-пространство не только культовые игры прошлого, но и взлом консолей. Если раньше для доступа к скрытым возможностям приставок Sony нужны были сторонние устройства, то теперь хватит и встроенного браузера.

Разработчики ufm42, DrYenyen, ntfargo и ArabPixel опубликовали в открытом доступе инструмент для взлома консолей PS4 и PS5 через уже устранённую Sony уязвимость CSSFontFace в веб-движке WebKit.

Уязвимость присутствовала на широком спектре прошивок — от 6.00 до 11.02 на PS4 (с выполнением кода ядра от 7.00) и от 1.00 до 13.40 на PS5. Впрочем, воспользоваться лазейкой пока можно лишь на консоли прошлого поколения Sony.

В рамках публичной демонстрации DrYenyen успешно активировал взломщик через стандартный браузер PS4 и получил доступ к неофициальному загрузчику GoldHEN версии 2.4b18.10 от разработчика SiSTRo.

Взлом открывает для пользователя отладочное меню консоли, которое позволяет устанавливать сторонние приложения и проводить прочие операции. Судя по комментариям, схема пока не отличается стабильностью.

Что касается PS5, то на новейшей консоли Sony упомянутый метод пока не работает. Встроенные механизмы защиты (вроде случайного размещения адресного пространства) затрудняют использование уязвимостей.

На фоне будущего отказа Sony от производства дисков для игр PlayStation пользователи стали чаще обращаться к пиратству. Как сообщает издание Polygon, за первые 24 часа после анонса в Google резко подскочили поисковые запросы насчёт взлома PS5.