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Энтузиаст с помощью ИИ перенёс в браузер легендарную The Elder Scrolls III: Morrowind

Более 20 лет назад ради The Elder Scrolls III: Morrowind фанатам приходилось задумываться об апгрейде ПК, а в наши дни для игры в легендарную фэнтезийную RPG от Bethesda Game Studios достаточно браузера.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Источник изображений: Bethesda Softworks

Независимый разработчик Virtastic (Dumpster_Buddy на Reddit) сообщил о выпуске релизной версии OpenMW-Web. Проект позволяет пройти The Elder Scrolls III: Morrowind от начала и до конца, не выходя из браузера.

Как можно догадаться по названию, OpenMW-Web базируется на OpenMW — вышедшей в 2021 году (и до сих пор получающей обновления) фанатской версии The Elder Scrolls III: Morrowind с открытым исходным кодом.

OpenMW-Web — кросс-компилированная в WebAssembly с помощью Emscripten и отрендеренная на WebGL2 версия OpenMW. Для переноса движка на веб-технологии Virtastic обращался к инструментам вайб-кодинга (в частности, Claude).

Браузерная версия The Elder Scrolls III: Morrowind от Virtastic имеет поддержку графических настроек, распознаёт установленные моды, а в будущем может получить мультиплеер. Ролик с демонстрацией порта представлен ниже.

Сыграть в браузерную The Elder Scrolls III: Morrowind можно на сайте Virtastic. По умолчанию игра запускается в режиме демо — небольшой город с несколькими мирными жителями, стражниками и монстрами.

Чтобы получить доступ к полной версии, понадобится указать путь к установленным на ПК файлам оригинальной игры. Для загрузки файлов требуется браузер на базе Chromium (Chrome, Edge, Brave).

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Теги: the elder scrolls iii: morrowind, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра, искусственный интеллект, ии
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