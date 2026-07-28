AMD выпустила драйвер с поддержкой новой видеокарты Radeon RX 9050, а также беты Gears of War: E-Day

Компания AMD выпустила свежий пакет графического драйвера Radeon Software Adrenalin 26.7.1 WHQL. Он обеспечивает поддержку новой видеокарты начального уровня Radeon RX 9050, которая сегодня была представлена.
Программное обеспечение AMD также добавляет поддержку игр Gears of War: E-Day Open Beta и Out of Control Evolution.
Список исправленных проблем:
- исправлены мерцание моделей и проблемы с рендерингом в Maxon Cinema 4D и Blender на видеокартах Radeon RX 7000 и новее;
- исправлены периодические вылеты при работе с некоторыми моделями в Blender на видеокартах Radeon RX 7000 и новее;
- исправлены проблемы с неотображением значка указателя направления в игре Fortnite на видеокартах Radeon RX 7000 и новее;
- устранены периодические сбои, наблюдавшиеся в некоторых играх с включенной функцией AMD FSR Upscaling 4.1 на системах с Windows 10 и графических ускорителях серии Radeon RX 7000;
- исправлена проблема, при которой функции AMD FSR Upscaling и AMD FSR Frame Generation могли отображаться как неактивные в программном обеспечении AMD Software: Adrenalin Edition во время игры в Battlefield 6, если они были включены на видеокартах Radeon RX 9000.
Список известных проблем:
- на некоторых системах с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 возможны редкие вылеты или тайм-ауты драйвера во время игры в Battlefield 6. AMD активно ищет решение совместно с разработчиками;
- на некоторых видеокартах AMD возможны мигание или искажения текстур в Battlefield 6 при активной функции AMD Record and Stream;
- возможны проблемы с установкой компонентов AI Bundle драйвера в некоторых регионах с ограниченным доступом к порталам HuggingFace и GitHub;
- функция AMD Smart Access Memory может выключаться после установки драйвера на системы с Windows 10.
Скачать драйвер Radeon Software Adrenalin 26.7.1 WHQL можно с официального сайта AMD.
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