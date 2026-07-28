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AMD выпустила драйвер с поддержкой новой видеокарты Radeon RX 9050, а также беты Gears of War: E-Day

Компания AMD выпустила свежий пакет графического драйвера Radeon Software Adrenalin 26.7.1 WHQL. Он обеспечивает поддержку новой видеокарты начального уровня Radeon RX 9050, которая сегодня была представлена.

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

Программное обеспечение AMD также добавляет поддержку игр Gears of War: E-Day Open Beta и Out of Control Evolution.

Список исправленных проблем:

  • исправлены мерцание моделей и проблемы с рендерингом в Maxon Cinema 4D и Blender на видеокартах Radeon RX 7000 и новее;
  • исправлены периодические вылеты при работе с некоторыми моделями в Blender на видеокартах Radeon RX 7000 и новее;
  • исправлены проблемы с неотображением значка указателя направления в игре Fortnite на видеокартах Radeon RX 7000 и новее;
  • устранены периодические сбои, наблюдавшиеся в некоторых играх с включенной функцией AMD FSR Upscaling 4.1 на системах с Windows 10 и графических ускорителях серии Radeon RX 7000;
  • исправлена проблема, при которой функции AMD FSR Upscaling и AMD FSR Frame Generation могли отображаться как неактивные в программном обеспечении AMD Software: Adrenalin Edition во время игры в Battlefield 6, если они были включены на видеокартах Radeon RX 9000.

Список известных проблем:

  • на некоторых системах с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 возможны редкие вылеты или тайм-ауты драйвера во время игры в Battlefield 6. AMD активно ищет решение совместно с разработчиками;
  • на некоторых видеокартах AMD возможны мигание или искажения текстур в Battlefield 6 при активной функции AMD Record and Stream;
  • возможны проблемы с установкой компонентов AI Bundle драйвера в некоторых регионах с ограниченным доступом к порталам HuggingFace и GitHub;
  • функция AMD Smart Access Memory может выключаться после установки драйвера на системы с Windows 10.

Скачать драйвер Radeon Software Adrenalin 26.7.1 WHQL можно с официального сайта AMD.

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Теги: драйвер, видеокарты, amd radeon, radeon rx 9050
драйвер, видеокарты, amd radeon, radeon rx 9050
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