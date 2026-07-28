AMD выпустила драйвер с поддержкой новой видеокарты Radeon RX 9050, а также беты Gears of War: E-Day

Новый великий телескоп NASA «Роман» заправлен и готов к запуску — до старта ровно месяц

Samsung начала переход на кремний-углеродные батареи — вслед за Fold они появятся и в других Galaxy

Смартфоны Samsung Galaxy будут сбрасываться к заводским настройкам, если пользователь забудет код разблокировки

Ищите инопланетян в другом месте: «Джеймс Уэбб» разрушил надежды на двух лучших кандидатов в сферы Дайсона

«Это тот самый момент»: Сэм Альтман уверен, что человечество достигло точки сингулярности в гонке ИИ

Ремейк Resident Evil 2 стал самой продаваемой игрой в истории серии, обогнав Resident Evil 5 29 мин.

Поиск в Google Play начнёт понимать речь на русском и ещё двух десятках языков 57 мин.

Perplexity Personal Computer научился превращать ПК на Windows в автономного ИИ-агента 2 ч.

Полагаться лишь на один ИИ во всём опасно для бизнеса, предупредил глава Microsoft 2 ч.

Meta проигнорировала собственное исследование о вреде соцсетей для подростков, выяснили в суде 2 ч.

Разработчики ИИ стали закупать бумажные книги для обучения моделей — а после эти книги уничтожаются 2 ч.

Хоррор-шутер с кооперативом на восьмерых No More Room in Hell 2 скоро вырвется из раннего доступа Steam — дата выхода и новый трейлер 3 ч.

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Microsoft всячески пытается увернуться от выплаты £270 млн за запрет на перепродажу «ненужных» лицензий 4 ч.

Moonshot AI опубликовала веса нашумевшей Kimi-K3 — она почти не уступает лидерам рынка, но намного проще в работе 5 ч.