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Тайваньские власти заподозрили сотрудника Nvidia в попытке вывезти ИИ-чипы в Китай

Сотрудника Nvidia задержали в Тайване по подозрению в попытке незаконно вывезти ИИ-чипы в Китай. Расследование связано с предполагаемой подделкой документов для экспорта около 50 серверов Super Micro, оснащённых ускорителями Nvidia.

Источник изображения: BoliviaInteligente/Unsplash

Источник изображения: BoliviaInteligente/Unsplash

По сообщению PC Gamer, во вторник следователи провели обыск в доме сотрудника по фамилии Чан (Chang), а также на его рабочем месте в тайваньском офисе Nvidia. При этом самой Nvidia обвинения не предъявлены, а Чану вменяют злоупотребление доверием и подделку документов. Расследование стало частью как минимум восьми аналогичных дел, связанных с возможными маршрутами незаконных поставок ИИ-чипов через четыре юрисдикции.

По версии тайваньской прокуратуры, фигуранты дела могли использовать поддельные документы для отправки серверов Super Micro в Китай. Следователи также предполагают, что ранее чипы для искусственного интеллекта уже ввозились в страну через Японию. Одновременно в марте власти США предъявили обвинения трём сотрудникам Super Micro, включая одного из сооснователей компании, по делу о предполагаемой попытке незаконного экспорта ИИ-чипов.

В Nvidia заявили, что «контрабанда недопустима», подчеркнув, что поставляют продукцию преимущественно известным партнёрам, включая OEM-производителей, которые «помогают гарантировать, что все сделки соответствуют правилам экспортного контроля США». Представитель Nvidia также отметил, что даже небольшие поставки проходят тщательную проверку, а перенаправленные в обход установленных правил продукты не получают технической поддержки и обновлений.

Напомним, США ограничивают поставки передовых ИИ-чипов в Китай с 2022 года, однако в Тайване пока нет собственных экспортных ограничений для данных поставок, хотя власти острова уделяют особое внимание защите технологий полупроводниковой отрасли и ранее по Закону о национальной безопасности уже был осуждён бывший сотрудник TSMC за попытку передачи ключевых технологий производства чипов Китаю.

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Теги: тайвань, nvidia, полупроводники
тайвань, nvidia, полупроводники
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