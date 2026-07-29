Google заставила инвесторов Уолл-стрит усомниться в перспективах всей отрасли ИИ

Настала пора публикации квартальных отчётов, и Google преподнесла инвесторам неприятный сюрприз: прогноз расходов на 2026 год вырос до $205 млрд, хотя в прошлом квартале компания называла показатель в $190 млрд. Это стало чрезвычайно тревожным сигналом, пишет The Verge.

Если не задумываться, то $15 млрд — не такая уж критичная сумма для технологического гиганта с многотриллионной капитализацией. Но, с точки зрения инвестора, Google расписалась в неспособности точно прогнозировать собственные расходы, и это пугает. Компания тратит больше денег, чем зарабатывает; сталкивается с жёсткой конкуренцией со стороны китайских разработчиков искусственного интеллекта; и вынуждена удерживать низкие ценники на работу со своими моделями.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что тратить больше, чем зарабатываешь — не лучшая бизнес-модель. А увеличивать расходы в условиях, когда приходится либо держать цены на прежнем уровне, либо снижать их, и подавно не сулит ничего хорошего. Проблема ощущается не только у Google — она характерна для всей экосистемы ИИ. На этой неделе финансовые отчёты опубликуют Meta✴, Amazon и Microsoft, и есть мнение, что все они увеличат прогнозы расходов на строительство центров обработки данных.

Инвесторы обеспокоены долгами Oracle на строительство ЦОД. А Nvidia ведёт переговоры о сделках на общую сумму в четверть триллиона долларов, выступая центром кольцевого финансирования в экосистеме ИИ. И если она продолжает вливать деньги в поддержку развития ИИ, то на самом деле спрос ниже, чем компания хочет показать. Гарантия Nvidia по долгу OpenAI на сумму $250 млрд — это скорее «напоминание о нехватке финансирования в развитии ИИ, чем сигнал спроса», говорят эксперты.

И вдобавок ко всему китайская Moonshot AI выпустила новую модель Kimi K3, заставив инвесторов в очередной раз занервничать: у Китая нет доступа к передовым ИИ-ускорителям, но его модели упорно остаются конкурентоспособными. Если это действительно так, то денежный бум Nvidia и других производителей ускорителей не так уж далёк от завершения, а вся отрасль строит слишком много ЦОД. Коррекция наступит неизбежно, и многие занимающиеся ИИ компании исчезнут, уверены эксперты. Но инвесторы продолжают вливать в эту сферу средства в расчёте больше заработать на выживших, чем потерять на исчезнувших.

Поэтому оптимисты в отношении ИИ, как и все остальные, следят за наступлением пика рынка — они знают, что это случится. Заранее определить, что станет пиком рынка, непросто, но некоторые инвесторы уже начинают сомневаться в перспективах ИИ и переводят средства в другие сферы. Их, возможно, успокоит прибыль от других технологических компаний, и очередной период тревоги по поводу ИИ пройдёт.