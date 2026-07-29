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Цена свободы: жизнь после Xbox обернулась для разработчиков Psychonauts и Brutal Legend увольнением четверти сотрудников

Американская студия Double Fine Productions (Psychonauts 2, Broken Age, Brutal Legend) под руководством Тима Шейфера (Tim Schafer) спустя три недели после отделения от Xbox объявила об увольнениях.

Источник изображений: Double Fine Productions

Источник изображений: Double Fine Productions

Напомним, Double Fine присоединилась к Xbox в 2019 году, а спустя семь лет вновь стала независимой — платформодержатель «отпустил» студию вместе с правами на все её игры. У свободы оказалась своя цена.

Как сообщил Шейфер, Double Fine приняла «болезненное решение» расстаться с 23 сотрудниками. По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), речь идёт о 25 % всего штата — в студии числилось около 90 человек.

В официальном заявлении Шейфер подтвердил, что сокращения стали прямым результатом возвращения Double Fine в независимый статус: «Только выживание студии могло заставить нас принять такое болезненное решение».

«Наш переход в статус независимой компании также означает сокращение до размера, который мы можем поддерживать. Люди, которых мы теряем, все были важны. Все внесли вклад в наши игры и культуру, и нам будет их не хватать», — поделился Шейфер.

Увольнения в Double Fine также прокомментировал представитель Xbox: «На этой неделе Double Fine вернулась к независимому руководству <...>. С нетерпением ждём, что принесёт новый этап их истории в качестве инди-студии».

Новейшим релизом Double Fine является мультиплеерный гончарный боевик Kiln. Игра вышла 23 апреля на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass (Ultimate, PC). Пиковый онлайн в Steam не достиг и 200 человек.

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Теги: double fine productions, увольнения, сокращения
double fine productions, увольнения, сокращения
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