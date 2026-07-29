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В ответ на бешенный спрос на чипы UMC расширит фабрику в Сингапуре и построит новый завод на Тайване

Контрактный производитель полупроводников United Microelectronics Corporation (UMC) объявил, что его совет директоров утвердил поэтапный план расширения производства, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны клиентов. В ближайшее время компания расширит мощности чистых помещений в Сингапуре и начнёт возведение нового завода в тайваньском Тайнане.

Источник изображения: umc.com

Источник изображения: umc.com

Двухэтапный подход поможет удовлетворить краткосрочный спрос клиентов и обеспечит компанию необходимой структурной основой для освоения будущих продуктов в области искусственного интеллекта и периферийных вычислений. Стратегия будет способствовать сокращению сроков поставки и обеспечит тесную связь краткосрочных капитальных затрат с гарантированными долгосрочными обязательствами перед клиентами.

В Сингапуре компания инвестирует в развёртывание чистых помещений на объекте четвёртой фазы и закупку оборудования для расширения мощностей в области кремниевой фотоники. Каркас здания уже построен, и UMC сможет оперативно расширять мощности по мере роста спроса со стороны клиентов. На Тайване компания построит новое здание завода, где будут объекты седьмой и восьмой фаз, благодаря чему UMC заложит основу для дальнейшего масштабирования технологий согласно планам развития продукции для клиентов, рассказал председатель совета директоров компании Стэн Хун (Stan Hung).

Тайвань останется глобальным центром UMC по производству продукции мирового класса, передовым исследованиям и разработкам, а также расширит возможности компании в области передовой упаковки. Расширение производства на объекте в рамках четвёртой фазы, в свою очередь, укрепит позиции Сингапура как крупнейшего предприятия UMC за пределами Тайваня — диверсификация будет способствовать повышению устойчивости цепочки поставок и развитию передовых технологий, включая кремниевую фотонику.

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Теги: umc, производство микросхем, сингапур, тайвань
umc, производство микросхем, сингапур, тайвань
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