Сегодня 29 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости корпуса, настольные компьютеры Valve добавила Steam Machine поддержку F...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Valve добавила Steam Machine поддержку FSR 4.1 и открыла путь к кастомным корпусам

Компания Valve опубликовала заявление, касающееся доступности Steam Machine, поддержки нового ПО и кастомизации мини-ПК. Компания заявила, что начала поставки компактной системы SteamOS в конце июня и теперь ежедневно обрабатывает заказы.

Источник изображений: Valve

Источник изображений: Valve

Valve ожидает, что все, у кого в настоящее время оформлен предварительный заказ на Steam Machine, получат электронное письмо с возможностью покупки к концу 2026 года. Это заявление не касается тех, кто находится в списке ожидания. Кроме того, компания не гарантирует доставку мини-ПК к концу года. Успевшие оформить предварительный заказ на Steam Machine получат 72 часа на завершение покупки после получения электронного письма.

Очереди предварительных заказов и списки ожидания разделены по конфигурациям продукта и регионам. Они могут продвигаться с разной скоростью в зависимости от спроса. Некоторые покупатели уже получили Steam Machine, что позволяет Valve пополнять очередь предварительных заказов за счёт пользователей из списка ожидания в порядке очереди. При этом находящиеся в списке ожидания не смогут опередить тех, кто уже попал в очередь предварительного бронирования. Пользователи из списка ожидания сначала будут получать от Valve сообщение с подтверждением о добавлении в очередь предварительного бронирования, и только спустя некоторое время — письмо для совершения покупки.

Компания также сообщила, что для Steam Machine теперь доступна поддержка стека технологий AMD FSR 4.1. Программное обеспечение поддерживается через оболочку Proton Experimental для игр, поддерживающих обновление до FSR 4.1. В составе Steam Machine используется графический процессор на базе архитектуры RDNA 3, что делает новый апскейлер доступным без необходимости наличия нативной версии Linux для каждой поддерживаемой игры.

Valve также опубликовала CAD-файлы с внешними размерами Steam Machine. Они пригодятся тем, кто хочет кастомизировать мини-ПК, создав для него собственные сменные фронтальные панели или разработав совершенно новый корпус. Ранее компания опубликовала CAD-файлы для Steam Controller и его беспроводной зарядки Puck.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Продажи Steam Machine оказались лучше ожиданий — до 15 тыс. штук в неделю
Valve не ожидает смягчения кризиса на рынке памяти в ближайшее время — «будет только хуже»
Steam Machine с Windows оказалась немного быстрее, чем со SteamOS
GeForce RTX 5050, терабайтный SSD и DDR4: в «М.Видео» рассказали, какие комплектующие россияне чаще выбирают для сборки ПК
Энтузиаст собрал аналог Steam Machine на майнинговой плате AMD BC-250 всего за $250
Valve признала, что индикатор перегрева Steam Machine срабатывает слишком рано — проблему исправит обновление BIOS
Теги: steam machine, valve, мини-пк, steamos
steam machine, valve, мини-пк, steamos
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Google и Reddit не владеют интернетом»: суд встал на сторону создателя бота для сбора поисковых данных SerpApi
В Китае посреди моря поставили крупнейший в мире HVDC-инвертор для ветроэнергетики — высотой с 7-этажное здание и массой 25 тыс. тонн
Logitech разделит свою продукцию: Европа получит версии со съёмными аккумуляторами
Дефицит памяти породил новый вид краж: китайцы выносили модули ОЗУ из игровых ПК в киберспортивных отелях
Илон Маск анонсировал два подряд больших обновления ИИ-модели Grok
Google закрыла отмеченный Нобелевской премией проект AlphaFold — Gemini важнее 17 мин.
На фоне успехов Battlefield 6 и увольнения её разработчиков годовой бонус гендиректора Electronic Arts вырос до 38 миллионов долларов 18 мин.
Хакеры сменили приоритеты при атаках на бизнес 2 ч.
«Яндекс» сообщил о росте выручки B2B Tech на 29 % и занялся оптимизаций инфраструктуры 2 ч.
«Они сами дистиллируют весь интернет»: Кремниевая долина ополчилась на Anthropic 5 ч.
Китайский боевик Wuchang: Fallen Feathers получит сиквел, несмотря на роспуск команды разработки 5 ч.
Ветеран BioWare объяснил, почему вероятность выхода ремастеров трилогии Dragon Age крайне мала 6 ч.
Цукерберг пообещал рост рабочих мест с появлением искусственного «сверхинтеллекта» 6 ч.
Опечатка в нике отправила на 18 месяцев в тюрьму невиновного человека 6 ч.
Австралийцам запретили прожигать деньги на азартных играх в GTA Online 7 ч.
Нашумевшую ИИ-модель Kimi K3 обучали на чипах Nvidia Blackwell вопреки запретам США и Китая, но это не точно 11 мин.
Valve добавила Steam Machine поддержку FSR 4.1 и открыла путь к кастомным корпусам 13 мин.
Одноколёсный робокоп: стартап Rollo Robotics показал прототип робота-патрульного 1Rollo 16 мин.
Meta совместно с BlackRock построит в Техасе ИИ ЦОД стоимостью $14 млрд 44 мин.
AMD станет крупным клиентом Core Scientific — сначала 530 МВт, потом до 2,5 ГВт 2 ч.
«Яндекс» отчитался о росте выручки и прибыли — автопилот пока остаётся убыточным 2 ч.
Китай испытал гражданский беспилотник, способный летать сутки без перерыва 2 ч.
Округ Лаудон в «Аллее дата-центров» рассматривает мораторий на новые ЦОД 3 ч.
Giga Computing представила серверы на базе AMD EPYC Venice 9006 с СЖО 4 ч.
PowerColor представила видеокарту Radeon RX 9050 Reaper с 8 Гбайт памяти 5 ч.