Valve добавила Steam Machine поддержку FSR 4.1 и открыла путь к кастомным корпусам

Компания Valve опубликовала заявление, касающееся доступности Steam Machine, поддержки нового ПО и кастомизации мини-ПК. Компания заявила, что начала поставки компактной системы SteamOS в конце июня и теперь ежедневно обрабатывает заказы.

Valve ожидает, что все, у кого в настоящее время оформлен предварительный заказ на Steam Machine, получат электронное письмо с возможностью покупки к концу 2026 года. Это заявление не касается тех, кто находится в списке ожидания. Кроме того, компания не гарантирует доставку мини-ПК к концу года. Успевшие оформить предварительный заказ на Steam Machine получат 72 часа на завершение покупки после получения электронного письма.

Очереди предварительных заказов и списки ожидания разделены по конфигурациям продукта и регионам. Они могут продвигаться с разной скоростью в зависимости от спроса. Некоторые покупатели уже получили Steam Machine, что позволяет Valve пополнять очередь предварительных заказов за счёт пользователей из списка ожидания в порядке очереди. При этом находящиеся в списке ожидания не смогут опередить тех, кто уже попал в очередь предварительного бронирования. Пользователи из списка ожидания сначала будут получать от Valve сообщение с подтверждением о добавлении в очередь предварительного бронирования, и только спустя некоторое время — письмо для совершения покупки.

Компания также сообщила, что для Steam Machine теперь доступна поддержка стека технологий AMD FSR 4.1. Программное обеспечение поддерживается через оболочку Proton Experimental для игр, поддерживающих обновление до FSR 4.1. В составе Steam Machine используется графический процессор на базе архитектуры RDNA 3, что делает новый апскейлер доступным без необходимости наличия нативной версии Linux для каждой поддерживаемой игры.

Valve также опубликовала CAD-файлы с внешними размерами Steam Machine. Они пригодятся тем, кто хочет кастомизировать мини-ПК, создав для него собственные сменные фронтальные панели или разработав совершенно новый корпус. Ранее компания опубликовала CAD-файлы для Steam Controller и его беспроводной зарядки Puck.