Microsoft заявила, что сбой в сервисах Xbox не должен был заблокировать доступ к играм на дисках — компания изучает инцидент

Microsoft заявила, что недавний сбой в работе сервисов Xbox не должен был помешать пользователям играть в игры с физических дисков. Компания сейчас расследует, почему некоторые консоли не смогли запустить игры с дисков во время сбоя.

Сбой начался вечером 26 июля и продолжался почти сутки. Он затронул вход в учётные записи, запуск приложений, Xbox Store и доступ как к цифровым, так и к физическим играм. Microsoft сообщила, что сервисы были восстановлены 27 июля.

Технический директор Xbox Скотт Ван Влит (Van Vliet) подтвердил, что физические копии игр подлежат проверкам прав доступа. Однако эти проверки не предназначены для предотвращения запуска игр, когда сервисы Xbox или подключение к интернету недоступны. «Проверки прав доступа на дисках не должны препятствовать доступу игроков к своим играм, и это предусмотрено разработчиками», — заявил представитель компании.

Microsoft изучает сообщения пользователей, которые не смогли получить доступ к играм с дисков во время сбоя. Компания связала более масштабный сбой в работе сервисов с внешней службой лицензирования. Также была выявлена проблема, которая препятствовала корректному использованию некоторыми консолями информации о правах доступа, уже сохранённой в системе.

Автономный режим Xbox предназначен для использования локально сохраненных прав доступа. Сбой означал, что некоторые консоли не могли подтвердить право собственности даже при вставленном физическом диске, в результате чего пострадавшие пользователи не могли запустить игры, которые должны были оставаться доступными в автономном режиме.

Microsoft не объяснила, какие игры или модели консолей были затронуты. Компания также не сообщила, потребуется ли обновление системы для предотвращения аналогичной проблемы во время следующего сбоя в работе сервиса.