Сегодня 29 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Microsoft заявила, что сбой в сервисах X...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft заявила, что сбой в сервисах Xbox не должен был заблокировать доступ к играм на дисках — компания изучает инцидент

Microsoft заявила, что недавний сбой в работе сервисов Xbox не должен был помешать пользователям играть в игры с физических дисков. Компания сейчас расследует, почему некоторые консоли не смогли запустить игры с дисков во время сбоя.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Сбой начался вечером 26 июля и продолжался почти сутки. Он затронул вход в учётные записи, запуск приложений, Xbox Store и доступ как к цифровым, так и к физическим играм. Microsoft сообщила, что сервисы были восстановлены 27 июля.

Технический директор Xbox Скотт Ван Влит (Van Vliet) подтвердил, что физические копии игр подлежат проверкам прав доступа. Однако эти проверки не предназначены для предотвращения запуска игр, когда сервисы Xbox или подключение к интернету недоступны. «Проверки прав доступа на дисках не должны препятствовать доступу игроков к своим играм, и это предусмотрено разработчиками», — заявил представитель компании.

Microsoft изучает сообщения пользователей, которые не смогли получить доступ к играм с дисков во время сбоя. Компания связала более масштабный сбой в работе сервисов с внешней службой лицензирования. Также была выявлена проблема, которая препятствовала корректному использованию некоторыми консолями информации о правах доступа, уже сохранённой в системе.

Автономный режим Xbox предназначен для использования локально сохраненных прав доступа. Сбой означал, что некоторые консоли не могли подтвердить право собственности даже при вставленном физическом диске, в результате чего пострадавшие пользователи не могли запустить игры, которые должны были оставаться доступными в автономном режиме.

Microsoft не объяснила, какие игры или модели консолей были затронуты. Компания также не сообщила, потребуется ли обновление системы для предотвращения аналогичной проблемы во время следующего сбоя в работе сервиса.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Масштабный сбой Xbox заблокировал запуск игр даже с физических носителей
Microsoft тестирует бесплатный облачный гейминг с рекламой на участниках программы Xbox Insider
Xbox неожиданно вырвалась вперёд: продажи в США взлетели на 86 %, пока PS5 и Switch теряют покупателей
Capcom на фоне успеха Pragmata фактически подтвердила Pragmata 2
На фоне успехов Battlefield 6 и увольнения её разработчиков годовой бонус гендиректора Electronic Arts вырос до 38 миллионов долларов
Китайский боевик Wuchang: Fallen Feathers получит сиквел, несмотря на роспуск команды разработки
Теги: xbox, microsoft gaming, игры, игровые консоли
xbox, microsoft gaming, игры, игровые консоли
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Китае посреди моря поставили крупнейший в мире HVDC-инвертор для ветроэнергетики — высотой с 7-этажное здание и массой 25 тыс. тонн
«Google и Reddit не владеют интернетом»: суд встал на сторону создателя бота для сбора поисковых данных SerpApi
Смартфоны Samsung Galaxy будут сбрасываться к заводским настройкам, если пользователь забудет код разблокировки
Разработчики ИИ стали закупать бумажные книги для обучения моделей — а после эти книги уничтожаются
Илон Маск анонсировал два подряд больших обновления ИИ-модели Grok
«Да здравствует Безграничная Империя!»: новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показал, как воюют некроны 2 ч.
Subnautica 2 обеспечила Krafton рекордный второй квартал и первую половину 2026 года, несмотря на судебную драму 3 ч.
Microsoft заявила, что сбой в сервисах Xbox не должен был заблокировать доступ к играм на дисках — компания изучает инцидент 4 ч.
Gemini научился обрабатывать комментарии в «Google Документах» 4 ч.
Capcom на фоне успеха Pragmata фактически подтвердила Pragmata 2 5 ч.
Google закрыла отмеченный Нобелевской премией проект AlphaFold — Gemini важнее 5 ч.
Хакеры сменили приоритеты при атаках на бизнес 7 ч.
«Яндекс» сообщил о росте выручки B2B Tech на 29 % и занялся оптимизаций инфраструктуры 7 ч.
«Они сами дистиллируют весь интернет»: Кремниевая долина ополчилась на Anthropic 9 ч.
Китайский боевик Wuchang: Fallen Feathers получит сиквел, несмотря на роспуск команды разработки 9 ч.
Ferrari выполнила годовой план продаж спорного электромобиля Luce — он стал популярен в Китае 2 ч.
Раскрыты характеристики грядущего флагманского чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro от Qualcomm 2 ч.
Инженеры создали умное кольцо с неинвазивным мониторингом уровня сахара в крови 2 ч.
Видеокарты RTX 4060 от Gigabyte способны сами себя сжечь — ремонтники нашли скрытый дефект 2 ч.
Samsung нарастит производство оперативной памяти на 15 % — ради Apple и других клиентов 4 ч.
Нашумевшую ИИ-модель Kimi K3 обучали на чипах Nvidia Blackwell вопреки запретам США и Китая, но это не точно 5 ч.
Valve добавила Steam Machine поддержку FSR 4.1 и открыла путь к кастомным корпусам 5 ч.
Одноколёсный робокоп: стартап Rollo Robotics показал прототип робота-патрульного 1Rollo 5 ч.
Meta совместно с BlackRock построит в Техасе ИИ ЦОД стоимостью $14 млрд 6 ч.
AMD станет крупным клиентом Core Scientific — сначала 530 МВт, потом до 2,5 ГВт 6 ч.