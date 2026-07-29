Сегодня 29 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Samsung нарастит производство оперативно...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung нарастит производство оперативной памяти на 15 % — ради Apple и других клиентов

Технологическая отрасль переживает кризис, связанный с дефицитом чипов памяти и сопутствующим ростом цен на них — это ощутили на себе даже Apple и Samsung. Apple пытается получить от властей США разрешение на закупку китайской памяти, но, возможно, вскоре ей это не понадобится.

Источник изображения: samsung.com

Источник изображения: samsung.com

Samsung начала предпринимать меры, чтобы к концу этого года нарастить производство DRAM на 15 %, и в первую очередь, чтобы удовлетворить спрос крупных клиентов, таких как Apple, узнало издание Seoul Economic Daily. Для этого компания построит новый завод на первой площадке в Хвасоне (Hwaseong Campus Complex 1). Сейчас здесь осуществляется основной этап (main fab) изготовления DRAM из кремниевых пластин, а финальная обработка (end fab) производится на предприятиях второго комплекса в Хвасоне (Hwaseong Complex 2) и площадки в Чхонане (Cheonan Campus).

Возведение дополнительного завода по финальной доработке чипов памяти на первой площадке оптимизирует логистику и поможет Samsung сократить время, которое затрачивается на транспортировку пластин между комплексами — в результате объём производства DRAM увеличится. На первой площадке в Хвасоне уже есть чистые помещения — это пространство освободилось после демонтажа старых линий по производству памяти. Появление производственной линии здесь будет выгодным в экономическом аспекте и в аспекте времени. А впоследствии расширится производство во втором комплексе в Хвасоне и на площадке в Чхонане.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung и Broadcom заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ-чипов на $200 млрд
ИИ-ассистент Samsung Health Assistant даст ответы на все вопросы пользователя о его здоровье
Скоро появятся ноутбуки со сверхъяркими экранами Tandem OLED — Samsung начала массовые поставки
В ответ на бешенный спрос на чипы UMC расширит фабрику в Сингапуре и построит новый завод на Тайване
LG научилась выпускать подложки для сверхплотных чипов без фотомасок — это должно резко удешевить производство
Дефицит памяти породил новый вид краж: китайцы выносили модули ОЗУ из игровых ПК в киберспортивных отелях
Теги: samsung, dram, производство микросхем
samsung, dram, производство микросхем
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Китае посреди моря поставили крупнейший в мире HVDC-инвертор для ветроэнергетики — высотой с 7-этажное здание и массой 25 тыс. тонн
«Google и Reddit не владеют интернетом»: суд встал на сторону создателя бота для сбора поисковых данных SerpApi
Logitech разделит свою продукцию: Европа получит версии со съёмными аккумуляторами
На фоне успехов Battlefield 6 и увольнения её разработчиков годовой бонус гендиректора Electronic Arts вырос до 38 миллионов долларов
Valve добавила Steam Machine поддержку FSR 4.1 и открыла путь к кастомным корпусам
Gemini научился обрабатывать комментарии в «Google Документах» 21 мин.
Capcom на фоне успеха Pragmata фактически подтвердила Pragmata 2 2 ч.
Google закрыла отмеченный Нобелевской премией проект AlphaFold — Gemini важнее 2 ч.
Хакеры сменили приоритеты при атаках на бизнес 4 ч.
«Яндекс» сообщил о росте выручки B2B Tech на 29 % и занялся оптимизаций инфраструктуры 4 ч.
Илон Маск анонсировал два подряд больших обновления ИИ-модели Grok 5 ч.
«Они сами дистиллируют весь интернет»: Кремниевая долина ополчилась на Anthropic 6 ч.
Китайский боевик Wuchang: Fallen Feathers получит сиквел, несмотря на роспуск команды разработки 6 ч.
Ветеран BioWare объяснил, почему вероятность выхода ремастеров трилогии Dragon Age крайне мала 7 ч.
Цукерберг пообещал рост рабочих мест с появлением искусственного «сверхинтеллекта» 8 ч.
Samsung нарастит производство оперативной памяти на 15 % — ради Apple и других клиентов 19 мин.
Нашумевшую ИИ-модель Kimi K3 обучали на чипах Nvidia Blackwell вопреки запретам США и Китая, но это не точно 2 ч.
Одноколёсный робокоп: стартап Rollo Robotics показал прототип робота-патрульного 1Rollo 2 ч.
Meta совместно с BlackRock построит в Техасе ИИ ЦОД стоимостью $14 млрд 3 ч.
AMD станет крупным клиентом Core Scientific — сначала 530 МВт, потом до 2,5 ГВт 3 ч.
«Яндекс» отчитался о росте выручки и прибыли — автопилот пока остаётся убыточным 4 ч.
Китай испытал гражданский беспилотник, способный летать сутки без перерыва 4 ч.
Округ Лаудон в «Аллее дата-центров» рассматривает мораторий на новые ЦОД 4 ч.
Giga Computing представила серверы на базе AMD EPYC Venice 9006 с СЖО 5 ч.
PowerColor представила видеокарту Radeon RX 9050 Reaper с 8 Гбайт памяти 6 ч.