OpenAI приоткрыла планы на собственные гаджеты — компания готовит целую линейку устройств

Президент OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman) сообщил, что компания разрабатывает целое семейство аппаратных устройств для взаимодействия с фирменными моделями искусственного интеллекта. При этом он не подтвердил появившиеся ранее слухи о формфакторе будущих новинок и не назвал сроки их выхода, ограничившись заявлением, что ждать их осталось недолго.

В интервью известной американской журналистке Джоанне Стерн (Joanna Stern) Брокман рассказал, что OpenAI работает сразу над несколькими устройствами, однако отказался комментировать сообщения о возможном выпуске умной колонки в 2027 году или носимого гаджета наподобие Humane AI Pin. Также он не раскрыл каких-либо технических подробностей, отмечает The Verge.

Отвечая на вопрос о судебном разбирательстве Apple с OpenAI и его возможном влиянии на совместный проект с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом (Jony Ive), руководитель подчеркнул, что компания сосредоточена исключительно на собственных технологиях. По его словам, OpenAI не заинтересована в использовании коммерческих секретов других компаний и делает ставку на собственные разработки. «Нас не интересуют коммерческие секреты других компаний. Мы достаточно инновационны. Мы думаем о вещах со своей точки зрения», — сказал он.

Говоря о развитии интерфейсов, Брокман предположил, что в будущем пользователи будут преимущественно общаться с компьютерами голосом, а не вводить текст с клавиатуры. Он также сообщил, что OpenAI разрабатывает технологии, которые смогут предоставить гарантии того, что личные данные пользователей, включая содержимое приватных чатов ChatGPT, будут доступны исключительно системам искусственного интеллекта.