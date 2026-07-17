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Apple расширяет дело против OpenAI: компания заподозрила десятки бывших сотрудников

По сообщениям сетевых источников, компания Apple разослала письма с требованием сохранить потенциально важные документы и переписку десяткам бывших сотрудников, которые в настоящее время работают в OpenAI. Этот шаг последовал за недавним судебным иском, в котором производитель iPhone обвинил бывших сотрудников в передаче коммерческой тайны.

Источник изображений: macrumors.com

Источник изображений: macrumors.com

В сообщении сказано, что Apple направила письма о необходимости сохранения документов в неприкосновенности около 40 бывшим сотрудникам. Таким образом компания пытается предотвратить неправомерное использование конфиденциальной информации, а количество ответчиков в рамках упомянутого иска может увеличиться.

Напомним, на прошлой неделе Apple обратилась в суд с иском против OpenAI. В нём говорилось, что разработчик ChatGPT предпринял скоординированную попытку заполучить конфиденциальные данные, касающиеся разрабатываемых Apple продуктов, производственных процессов и др. В изначальной версии документа упоминается несколько бывших сотрудников Apple, включая главу аппаратного подразделения OpenAI Тан Тана (Tang Tan) и инженера Чан Лю (Chang Liu). Отмечается, что Тан является ветераном Apple, проработавшим в компании 24 года, в течение которых он, в том числе, руководил процессом разработки промышленного дизайна продуктов. В это же время Лю во время работы в Apple занимал должность старшего системного инженера-электрика.

В жалобе Apple сказано, что более 400 бывших сотрудников компании в настоящее время работаю в OpenAI. Производитель iPhone считает, что озвученные в первоначальной версии иска нарушения могут на деле оказаться более существенными. В свою очередь OpenAI отрицает все обвинения, заявляя, что компании «неизвестно о существовании каких-либо доказательство того, что эта жалоба обоснована».

Apple же требует вынесения судебного запрета, обязывающего OpenAI прекратить использование любой конфиденциальной информации производителя iPhone в процессе разработки своего аппаратного продукта с ИИ. Apple также требует возмещения убытков и подаёт в суд на Тана и Лю, обвиняя их в нарушении трудовых соглашений. В компании уверены, что обнаруженные к настоящему моменту доказательства могут оказаться лишь «верхушкой айсберга».

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Теги: apple, openai, судебное разбирательство
apple, openai, судебное разбирательство
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