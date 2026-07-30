Boeing может отправить злополучный Starliner в новый полёт ещё до конца 2026 года

Космический корабль Boeing CST-100 Starliner может вновь отправиться на орбиту до конца 2026 года, хотя точная дата запуска пока не определена. Глава Boeing Келли Ортберг (Kelly Ortberg) во время квартального отчёта сообщил, что модернизация проблемных систем корабля продвигается успешно и компания удовлетворена достигнутыми результатами. Теперь Boeing и NASA предстоит согласовать дату полёта, что является, по сути, бюрократической задачей.

Следующий полёт корабля Starliner планируется провести без экипажа: корабль должен доставить груз на Международную космическую станцию. Эта миссия станет проверкой изменений, внесённых после пилотируемого испытательного полёта 2024 года, который NASA впоследствии классифицировало как происшествие высшей категории опасности для экипажа (Type A). Во время той экспедиции неисправности двигательной установки создали угрозу жизни астронавтов Бутча Уилмора (Butch Wilmore) и Суниты Уильямс (Suni Williams), поэтому позднее их вернули на Землю на корабле Crew Dragon.

По словам Ортберга, основные технические недостатки Starliner были связаны именно с двигательной системой. Значительная часть работ по её доработке уже выполнена, а главным препятствием для назначения даты запуска теперь становится расписание полётов на МКС. Для приёма корабля необходимо обеспечить свободный стыковочный узел, а также выделить время экипажа станции на разгрузку доставленного оборудования и материалов.

Если беспилотная грузовая миссия пройдёт успешно и обновлённая двигательная установка подтвердит свою надёжность, Starliner сможет вернуться к доставке астронавтов на орбиту. Это может произойти уже в конце 2027 года. Дальнейшие задержки по программе Starliner будут усиливать финансовые потери Boeing по контракту с NASA, поэтому успех предстоящего испытания имеет для программы не только техническое, но и экономическое значение. К настоящему моменту Boeing потеряла на этой программе около $2 млрд и не хотела бы потерять ещё больше.

Для NASA проблемы с кораблём Boeing усугубляются тем, что компания SpaceX намерена вывести корабль Crew Dragon и ракету Falcon 9 из эксплуатации после 2030 года или даже раньше, хотя NASA может продолжать работу Международной космической станции и в начале следующего десятилетия. Одновременно частные компании проектируют станции, которые должны заменить МКС, но уход со сцены «Драконов» SpaceX ломает эти планы. На этом фоне перспективы Starliner кажутся довольно неплохими даже несмотря на задержки. Беда в том, что для запуска Starliner у компании ULA осталось только шесть ракет, а других носителей для корабля Boeing попросту не предусмотрено.

Теоретически носителем для Starliner может стать ракета Vulcan компании United Launch Alliance, однако её сертификация для пилотируемых миссий потребует дополнительных расходов, а сами пуски будут дороже, чем на частично многоразовой ракете Falcon 9. Эксплуатация Starliner также обходится дороже, чем эксплуатация многоразовых Crew Dragon: двигательный отсек Starliner сгорает в атмосфере при возвращении корабля на Землю. Всё это подводит к тому, что даже если Starliner будет сертифицирован для пилотируемых миссий, доставка экипажей в космос после 2030 года станет существенно дороже, хотя изначально всё задумывалось с точностью до наоборот.