Samsung: дефицит памяти сохранится не только в следующем, но и в 2028 году

Дефицит чипов памяти будет усугубляться и продлится до 2028 года, заявила Samsung Electronics в ходе квартального финансового отчёта. Это подтвердило опасения инвесторов, что лихорадочные инвестиции крупных технологических компаний в искусственный интеллект могут замедлить и ограничить рост.

Акции крупнейшего в мире производителя чипов памяти подскочили на 8 %, а затем снизились на 1,1 %. «Ожидается, что дефицит поставок в 2027 году усугубится по сравнению с текущим годом и сохранится в 2028 году», — заявил исполнительный вице-президент подразделения по производству памяти Samsung Чжэ Джун Ким (Jaejune Kim). Компания подписала долгосрочные соглашения о поставках с пятью крупнейшими мировыми компаниями в области центров обработки данных и подошла к заключению соглашения с пятью другими крупными компаниями, не раскрывая их названий. Долгосрочные соглашения будут действовать не менее пяти лет и сформируют от 60 % до 70 % от общей мощности компании в долгосрочной перспективе; они предусматривают авансовые платежи и минимальные цены, что поможет хеджировать риски капитальных инвестиций.

Оптимистический прогноз Samsung последовал за резким падением акций производителей чипов в последние месяцы — негативную динамику спровоцировали опасения инвесторов по поводу конкуренции и финансирования развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Подразделение Samsung по производству полупроводников сообщило об операционной прибыли в размере 89,2 трлн вон ($61,7 млрд), что более чем в 250 раз превышает показатель прошлого года. Однако резкий рост цен на чипы памяти оказал отрицательное влияние на мобильное подразделение компании — оно сообщило об убытке в 700 млрд вон, и для него это первый убыточный квартал. Бизнес Samsung по производству полупроводников, в котором компания конкурирует с TSMC и Intel, как ожидается, «в ближайшем будущем» улучшится за счёт роста коэффициента загрузки заводов и роста цен на чипы. В этом году компания намерена запустить свой завод в техасском Тейлоре и начать строительство второго, который запустит массовое производство в 2030 году.