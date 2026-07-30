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Прибыль Samsung в полупроводниковом сегменте взлетела в 250 раз

В способности Samsung Electronics хорошо зарабатывать на выпуске памяти не приходилось и ранее, ведь это крупнейший поставщик микросхем данного типа в мире. Тем не менее, в совокупности прибыль компании на полупроводниковом направлении продемонстрировала существенный рост только по итогам второго квартала, причём он оказался 250-кратным.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Во всяком случае, именно это изменение легло в основу заголовков материалов, опубликованных Reuters и Bloomberg по итогам публикации полного квартального отчёта Samsung Electronics. Прибыль компании в полупроводниковом бизнесе в целом в годовом сравнении выросла более чем в 250 раз, операционная прибыль выросла более чем в 19 раз до $61,8 млрд. Правда, без сопутствующего ущерба не обошлось, поскольку подразделение Samsung по выпуску мобильных устройств завершило квартал с операционным убытком в размере $485 000. Как отмечается, этот вид бизнеса Samsung ушёл в минус впервые в истории компании. Причина такого движения очевидна — выросли цены на память.

Впрочем, консолидированная операционная прибыль Samsung за второй квартал достигла рекордных $61,8 млрд, а выручка достигла рекордных $119 млрд, увеличившись на 130 %. Данные показатели в целом совпали с собственными прогнозами Samsung Electronics. Во втором полугодии руководство компании рассчитывает на высокий спрос на микросхемы памяти со стороны создателей как серверной инфраструктуры, так и производителей конечных устройств, которые всё более активно используют агентский ИИ. Рост спроса на DRAM, eSSD и HBM должен ускориться в текущем полугодии, по мнению представителей Samsung.

Руководство компании отметило и рост спроса на услуги контрактного подразделения по выпуску чипов, но сетевое направление бизнеса вместе с мобильным понесло убытки по итогам второго квартала. Во втором полугодии спрос на ПК и смартфоны несколько снизится, но в этих сегментах тоже продолжит чувствоваться дефицит памяти.

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Теги: samsung, samsung electronics, производство микросхем, полупроводники, финансы
samsung, samsung electronics, производство микросхем, полупроводники, финансы
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