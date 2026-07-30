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«Яндекс» выпустит в сентябре универсального ИИ-агента для офисных задач

Yandex B2B Tech (подразделение «Яндекса») готовится выпустить в сентябре нового ИИ-агента для бизнеса, который станет единой платформой для взаимодействия с корпоративными сервисами, заменив разрозненные ИИ‑инструменты, пишет Forbes.

Источник изображения: Steve A Johnson/unsplash.com

Источник изображения: Steve A Johnson/unsplash.com

Главной особенностью нового агента станет универсальность, благодаря чему он сможет взять на себя значительную часть рабочих обязанностей менеджеров, аналитиков, бухгалтеров, маркетологов, специалистов по закупкам и т.д. По словам разработчиков, он сможет выполнять от 30 до 50 % задач офисных сотрудников, на которые уходит до трети рабочего времени. Универсальный агент использует в работе технологии Yandex AI Studio — платформы от Yandex Cloud для создания и внедрения ИИ-решений.

Агент поможет справляться не только с рутиной, но и с более сложными, многоэтапными задачами, сообщили в «Яндексе»: «Скажем, он может сравнить коммерческие предложения от поставщиков, выбрать лучшего и оформить закупку. Или помогать с корпоративным документооборотом: самостоятельно заполнять договоры по шаблону, отправлять их контрагентам и формировать закрывающие документы».

Согласно замыслу, чат с агентом станет единым окном для взаимодействия со всеми рабочими приложениями и инструментами — например, AmoCRM или «Контур.Фокус».

«Мы запускаем своего рода операционную ИИ-систему для бизнеса. Она меняет подход к взаимодействию с нейросетями. Компаниям больше не придется комбинировать множество готовых ИИ-приложений или создавать собственные, чтобы автоматизировать рабочие процессы», — сообщил руководитель Yandex AI Studio Артур Самигуллин.

Сообщается, что ИИ-агент будет распространяться по подписке с установленным лимитом, при превышении которого его использование будет оплачиваться по токенам по стандартной тарификации Yandex AI Studio.

Как отметил Forbes, ИИ-агентов, которых активно развивают практически все бигтехи, внедряют всё больше компаний. Согласно оценкам Axenix и МГУ, затраты на их внедрение в течение трёх лет составят более 950 млн руб. для корпораций, 200-300 млн руб. для крупных компаний, 30-60 млн руб. для среднего бизнеса, 5-15 млн руб. для малого. При этом совокупная экономия от внедрения ИИ-агентов может составить 15-40 % в зависимости от отрасли.

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Теги: яндекс, ии, ии-агент, россия
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