«Яндекс» выпустит в сентябре универсального ИИ-агента для офисных задач

Yandex B2B Tech (подразделение «Яндекса») готовится выпустить в сентябре нового ИИ-агента для бизнеса, который станет единой платформой для взаимодействия с корпоративными сервисами, заменив разрозненные ИИ‑инструменты, пишет Forbes.

Главной особенностью нового агента станет универсальность, благодаря чему он сможет взять на себя значительную часть рабочих обязанностей менеджеров, аналитиков, бухгалтеров, маркетологов, специалистов по закупкам и т.д. По словам разработчиков, он сможет выполнять от 30 до 50 % задач офисных сотрудников, на которые уходит до трети рабочего времени. Универсальный агент использует в работе технологии Yandex AI Studio — платформы от Yandex Cloud для создания и внедрения ИИ-решений.

Агент поможет справляться не только с рутиной, но и с более сложными, многоэтапными задачами, сообщили в «Яндексе»: «Скажем, он может сравнить коммерческие предложения от поставщиков, выбрать лучшего и оформить закупку. Или помогать с корпоративным документооборотом: самостоятельно заполнять договоры по шаблону, отправлять их контрагентам и формировать закрывающие документы».

Согласно замыслу, чат с агентом станет единым окном для взаимодействия со всеми рабочими приложениями и инструментами — например, AmoCRM или «Контур.Фокус».

«Мы запускаем своего рода операционную ИИ-систему для бизнеса. Она меняет подход к взаимодействию с нейросетями. Компаниям больше не придется комбинировать множество готовых ИИ-приложений или создавать собственные, чтобы автоматизировать рабочие процессы», — сообщил руководитель Yandex AI Studio Артур Самигуллин.

Сообщается, что ИИ-агент будет распространяться по подписке с установленным лимитом, при превышении которого его использование будет оплачиваться по токенам по стандартной тарификации Yandex AI Studio.

Как отметил Forbes, ИИ-агентов, которых активно развивают практически все бигтехи, внедряют всё больше компаний. Согласно оценкам Axenix и МГУ, затраты на их внедрение в течение трёх лет составят более 950 млн руб. для корпораций, 200-300 млн руб. для крупных компаний, 30-60 млн руб. для среднего бизнеса, 5-15 млн руб. для малого. При этом совокупная экономия от внедрения ИИ-агентов может составить 15-40 % в зависимости от отрасли.