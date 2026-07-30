Сегодня 30 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Китай пригрозил США из-за запрета на имп...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китай пригрозил США из-за запрета на импорт человекоподобных роботов

Ранее стало известно, что Федеральная комиссия по связи (FCC) США намерена запретить ввоз в страну роботов иностранного производства — от пылесосов до человекоподобных машин. Больнее всего запрет ударит по Китаю, и тот пригрозил американским властям последствиями.

Источник изображения: unitree.com

Источник изображения: unitree.com

FCC неоднократно игнорировала, что позиция Пекина в отношении запретов на ввоз той или иной продукции носит сдержанный характер, заявили в Министерстве торговли Китая, но новые меры могут возыметь для США последствия. Американское ведомство продолжает ужесточать ограничения на китайские товары, что «серьёзно подрывает экономическую и торговую стабильность Китая и США», добавили в китайском минторге. Он призвал США отозвать это решение и пригрозил контрмерами, если FCC этого не сделает.

В сентябре президент США Дональд Трамп (Donald Trump) планирует принять председателя КНР Си Цзиньпина (Xi Jinping), но напряжённость вокруг технологической гонки двух стран усилилась: министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) пригрозил Китаю санкциями за предполагаемую «кражу» моделей искусственного интеллекта. Сам глава американского государства допустил, что власти могут занять более сдержанную позицию в отношении регулирования ИИ, чтобы США смогли сохранить технологическое лидерство над Китаем.

Китайские компании Agibot, Unitree и UBTech составляют тройку мировых лидеров в области человекоподобных роботов, гласят данные Counterpoint, — Tesla с её Optimus на мировом рынке лишь пятая. Торгующиеся на гонконгской бирже акции UBTech сегодня потеряли более 6 %; Unitree и Agibot пока не стали публичными. Североамериканский дистрибьютор китайских человекоподобных роботов Robostore объявил о намерении наладить контакты с поставщиками из США.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В США создали робокентавра для спасателей — он умеет пользоваться человеческими инструментами
Одноколёсный робокоп: стартап Rollo Robotics показал прототип робота-патрульного 1Rollo
Northrop отправила в космос робота-механика для починки спутников — он будет устанавливать им новые движки
Китай испытал гражданский беспилотник, способный летать сутки без перерыва
США готовят запрет на импорт роботов — под ударом даже роботы-пылесосы
Apple поставила точку в слухах об ограничении функций iPhone, купленных в лизинг
Материалы по теме
В США создали робокентавра для спасателей — он умеет пользоваться человеческими инструментами

В США создали робокентавра для спасателей — он умеет пользоваться человеческими инструментами

Одноколёсный робокоп: стартап Rollo Robotics показал прототип робота-патрульного 1Rollo

Одноколёсный робокоп: стартап Rollo Robotics показал прототип робота-патрульного 1Rollo

Northrop отправила в космос робота-механика для починки спутников — он будет устанавливать им новые движки

Northrop отправила в космос робота-механика для починки спутников — он будет устанавливать им новые движки

Китай испытал гражданский беспилотник, способный летать сутки без перерыва

Китай испытал гражданский беспилотник, способный летать сутки без перерыва

США готовят запрет на импорт роботов — под ударом даже роботы-пылесосы

США готовят запрет на импорт роботов — под ударом даже роботы-пылесосы

Apple поставила точку в слухах об ограничении функций iPhone, купленных в лизинг

Apple поставила точку в слухах об ограничении функций iPhone, купленных в лизинг

Теги: сша, китай, робот
сша, китай, робот
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В США создали робокентавра для спасателей — он умеет пользоваться человеческими инструментами
Скоро в Луну врежется верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9 — и учёные не знают, чего ожидать
На фоне успехов Battlefield 6 и увольнения её разработчиков годовой бонус гендиректора Electronic Arts вырос до 38 миллионов долларов
Бывший инженер Microsoft создал «Диспетчер задач» для macOS
Разработчики Path of Exile 2 наконец устранили зависания, которые мучили игроков с самого релиза — виновата была Nvidia
«Просто навещаю старого друга»: актёр озвучки Геральта в The Witcher 3: Wild Hunt спустя 10 лет вернулся к роли ради аддона «Баллады прошлого» 16 мин.
Австралия запустила судебное разбирательство против Telegram — мессенджер обвиняют в распространении пропаганды терроризма 36 мин.
«Идеальное сочетание Elden Ring и Arc Raiders, но худший босс — очередь на сервер»: релиз экшена Mistfall Hunter был омрачён техническими проблемами 2 ч.
Павла Дурова включили в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга 4 ч.
OpenAI подарит 100 000 учёным бесплатный доступ к своим ИИ-моделям 4 ч.
Европа заставит помечать весь ИИ-контент — новые правила вступают в силу уже в воскресенье 4 ч.
GPT-5.6 и ChatGPT Work разогнали выручку OpenAI — компания догоняет Anthropic 5 ч.
Альтернативные мессенджеры BiP и KakaoTalk засбоили в России 5 ч.
Стильный ролевой боевик Stupid Never Dies о самом слабом зомби в мире расскажет безумную историю любви — новый трейлер и дата выхода 6 ч.
Yandex B2B Tech выпустит универсального ИИ-агента — он сможет автоматизировать до половины бизнес-задач 6 ч.
Samsung Galaxy S26 FE выйдет в начале сентября и прибавит в цене до €150 11 мин.
ИИ продолжит толкать вверх спрос на память в следующем году, но рынки DRAM и NAND будут вести себя по-разному 12 мин.
SpaceX попыталась настроить FCC против Eutelsat OneWeb, сославшись на дискриминацию в Европе 39 мин.
Первый гаджет, разработанный Альтманом и Айвом, будет похож на домашний смарт-дисплей HomePad 43 мин.
Китай пригрозил США из-за запрета на импорт человекоподобных роботов 44 мин.
Астрономы получили самое чёткое изображение неуловимой звезды-компаньона Бетельгейзе 2 ч.
Продажи мобильных процессоров MediaTek и Qualcomm упали, а Samsung и Google — выросли 2 ч.
Карманная «киношная» камера DJI Osmo Pocket 4P с подвесом и двумя объективами поступила в продажу 3 ч.
Kioxia представила свои первые SSD с PCIe 6.0 — до 61,44 Тбайт, но скорость пока не уточняется 3 ч.
Мобильное подразделение Samsung впервые в истории закончило квартал с убытком — виноват дефицит памяти 6 ч.