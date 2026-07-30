Китай пригрозил США из-за запрета на импорт человекоподобных роботов

Ранее стало известно, что Федеральная комиссия по связи (FCC) США намерена запретить ввоз в страну роботов иностранного производства — от пылесосов до человекоподобных машин. Больнее всего запрет ударит по Китаю, и тот пригрозил американским властям последствиями.

FCC неоднократно игнорировала, что позиция Пекина в отношении запретов на ввоз той или иной продукции носит сдержанный характер, заявили в Министерстве торговли Китая, но новые меры могут возыметь для США последствия. Американское ведомство продолжает ужесточать ограничения на китайские товары, что «серьёзно подрывает экономическую и торговую стабильность Китая и США», добавили в китайском минторге. Он призвал США отозвать это решение и пригрозил контрмерами, если FCC этого не сделает.

В сентябре президент США Дональд Трамп (Donald Trump) планирует принять председателя КНР Си Цзиньпина (Xi Jinping), но напряжённость вокруг технологической гонки двух стран усилилась: министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) пригрозил Китаю санкциями за предполагаемую «кражу» моделей искусственного интеллекта. Сам глава американского государства допустил, что власти могут занять более сдержанную позицию в отношении регулирования ИИ, чтобы США смогли сохранить технологическое лидерство над Китаем.

Китайские компании Agibot, Unitree и UBTech составляют тройку мировых лидеров в области человекоподобных роботов, гласят данные Counterpoint, — Tesla с её Optimus на мировом рынке лишь пятая. Торгующиеся на гонконгской бирже акции UBTech сегодня потеряли более 6 %; Unitree и Agibot пока не стали публичными. Североамериканский дистрибьютор китайских человекоподобных роботов Robostore объявил о намерении наладить контакты с поставщиками из США.