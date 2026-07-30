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«Просто навещаю старого друга»: актёр озвучки Геральта в The Witcher 3: Wild Hunt спустя 10 лет вернулся к роли ради аддона «Баллады прошлого»

В грядущем сюжетном дополнении «Баллады прошлого» (Songs of the Past) к фэнтезийному ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt от CD Projekt Red вернётся не только ведьмак Геральт из Ривии, но и полюбившийся фанатам голос.

Источник изображения: CD Projekt Red

Источник изображения: CD Projekt Red

Американский актёр Даг Кокл (Doug Cockle), подаривший голос Геральту в играх The Witcher и аниме The Witcher: Sirens of the Deep («Ведьмак: Зов морской бездны»), заинтриговал фанатов фото из звукозаписывающей студии.

«Ох, не обращайте на меня внимания… просто навещаю старого друга… и, конечно же, Плотву», — подписал Кокл снимок на фоне экрана с запущенной The Witcher 3: Wild Hunt. На скриншоте запечатлён первый квест из аддона Hearts of Stone.

Источник изображения: X (Doug Cockle)

Источник изображения: X (Doug Cockle)

На публикацию Кокла отреагировал официальный микроблог франшизы The Witcher в X и недвусмысленно намекнул на возвращение актёра к роли Геральта: «Ведьмак и Плотва вернулись на Путь».

Хотя ни Кокл, ни CD Projekt Red прямо не подтвердили, что присутствие актёра в звукозаписывающей студии связано с «Балладами прошлого», дубляжом зачастую занимаются ближе к концу производственного цикла.

«Баллады прошлого» станет первым за 11 лет дополнением к игре (источник изображения: CD Projekt Red)

«Баллады прошлого» станет первым за 11 лет дополнением к игре (источник изображения: CD Projekt Red)

«Баллады прошлого» создаётся в партнёрстве с основанной выходцами из CD Projekt Red польской студией Fool's Theory, которая по заказу CDPR делает ремейк первого «Ведьмака». Аддон выйдет в 2027 году на PC, PS5, Xbox Series X и S.

Ранее выяснилось, что «Баллады прошлого» станет частью программы открывающей Gamescom 2026 презентации Opening Night Live. Трансляция стартует 25 августа в 21:00 по московскому времени.

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Теги: the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, ролевой экшен
the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, ролевой экшен
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