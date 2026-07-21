CD Projekt Red подтвердила, когда и где покажет «Баллады прошлого» — третье сюжетное дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt

Разработчики из CD Projekt Red уточнили место и дату проведения следующей презентации грядущего сюжетного дополнения «Баллады прошлого» (Songs of the Past) к фэнтезийному ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt.

Напомним, аддон «Баллады прошлого» был официально представлен в конце мая и готовился к показу на исходе августа в рамках немецкой игровой выставки Gamescom 2026 (пройдёт с 26 по 30 августа).

Как стало известно, «Баллады прошлого» станет частью программы открывающей Gamescom 2026 презентации Opening Night Live. Трансляция стартует 25 августа в 21:00 по московскому времени.

Вдобавок представители прессы и посетители Gamescom 2026 смогут стать свидетелями демонстрации «Баллад прошлого» на стенде CDPR: в развлекательной зоне — с 26 по 30 августа, в бизнес-зоне — с 26 по 28 августа.

Напомним, «Баллады прошлого» станет первым сюжетным расширением для The Witcher 3 со времён «Кровь и вино» (Blood and Wine), то есть за последние 11 лет. Игрокам вновь достанется роль ведьмака Геральта из Ривии.

Ранее сообщалось, что «Баллады прошлого» будет сопоставимо по размеру с «Кровь и вино», предложит новый контент для любителей гвинта и историю, связанную с апрельской открыткой CDPR к празднику Беллетэйн из мира «Ведьмака».

Аддон создаётся с основанной выходцами из CD Projekt Red польской студией Fool's Theory, которая по заказу CDPR делает ремейк первого «Ведьмака». Релиз «Баллад прошлого» ожидается в 2027 году на PC, PS5, Xbox Series X и S.