Первое за 11 лет дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt будет не меньше, чем «Кровь и вино» — подробности «Баллад прошлого»

Разработчики из CD Projekt Red на трансляции в честь 10-летнего юбилея дополнения Blood and Wine к фэнтезийному ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt ответили на вопросы игроков о будущем третьем аддоне для игры.

Напомним, «Баллады прошлого» (Songs of the Past) станет первым сюжетным расширением для The Witcher 3 со времён Blood and Wine, то есть за последние 11 лет. Релиз ожидается в 2027 году на PC, PS5, Xbox Series X и S.

По словам старшего менеджера сообщества Лоры Байцель (Laura Beitzel), «Баллады прошлого» является полноценным дополнением и сопоставимо по размеру с «Кровь и вино» и другими аддонами от CD Projekt Red.

Сюжетными подробностями «Баллад прошлого» в CD Projekt Red делиться пока не готовы, но подтвердили, что третий меч Геральта с иллюстрации дополнения — важный элемент его сюжета.

Также в студии призвали обратить внимание на апрельскую открытку CDPR к весеннему празднику Беллетэйн из мира «Ведьмака». Сопровождавшие публикацию иллюстрация (см. изображение выше) и стихотворение содержат некоторые «намёки».

Тем временем перенесённая на 2026 год кроссплатформенная поддержка модификаций для The Witcher 3: Wild Hunt всё ещё находится в разработке. Пока CD Projekt Red на этот счёт больше сказать нечего.

«Баллады прошлого» создаётся с основанной выходцами из CD Projekt Red польской студией Fool's Theory, которая по заказу CDPR делает ремейк первого «Ведьмака». Дополнительными деталями поделятся на выставке Gamescom в августе.