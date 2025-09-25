Сегодня 25 сентября 2025
Новости Software
Кроссплатформенная поддержка модов для The Witcher 3: Wild Hunt не выйдет в 2025 году — CD Projekt Red отложила горячо ожидаемое обновление

Хотя разработчики из польской CD Projekt Red сейчас сосредоточены на создании The Witcher 4, про поддержку The Witcher 3: Wild Hunt студия не забывает. Однако обещанное ранее обновление выйдет позже ожидаемого.

Источник изображения: Steam (An.Mars_Proflame)

Источник изображения: Steam (An.Mars_Proflame)

Напомним, в конце мая CD Projekt Red объявила о планах по добавлению в The Witcher 3: Wild Hunt кроссплатформенной поддержки модификаций. Произойти это должно было на протяжении 2025 года.

Как сообщила теперь CD Projekt Red в своём микроблоге, в 2025 году The Witcher 3: Wild Hunt кроссплатформенную поддержку модов не получит. Студия была вынуждена отложить реализацию планов до 2026-го.

Причины задержки межплатформенной поддержки модов для The Witcher 3 в CD Projekt Red не назвали, но принесли извинения пользователям за растянувшееся ожидание и пообещали поделиться подробностями ближе к релизу.

https://pbs.twimg.com/media/G1tDZjhXwAAnByC?format=jpg&name=large Источник изображения: CD Projekt Red

Источник изображения: CD Projekt Red

Ранее сообщалось, что поддержка будет реализована в версиях игры для PC, PS5, Xbox Series X и S через платформу mod.io и должна облегчить создание, распространение и использование модов внутри экосистемы.

Энтузиасты могут продолжить использование существующих сервисов для моддеров (вроде Nexus Mods или «Мастерской Steam»), но для доступа к модам The Witcher 3: Wild Hunt на консолях потребуется mod.io.

The Witcher 3 вышла на PC (Steam, EGS, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Игра дебютировала в мае 2015 года, а спустя 10 лет её продажи достигли 60 млн копий.

Теги: the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, ролевой экшен
