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Google выпустила ИИ-модель Gemini Robotics 2, которая научила роботов двигаться почти как люди

Лаборатория искусственного интеллекта Google DeepMind представила ИИ-модель Gemini Robotics 2, которая получила возможность управлять всеми движениями гуманоидного робота. В отличие от предыдущей версии, отвечавшей главным образом за движения верхней части корпуса, новая система координирует действия от ступней до кончиков пальцев.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Благодаря новой модели роботы смогут выполнять более широкий круг задач, требующих согласованной работы всей конструкции. В опубликованном Google демонстрационном ролике робот Apollo 2 компании Apptronik ходит, приседает, наклоняется, поднимает лейку с пола, а также находит и снимает с полки нужные предметы. В Google DeepMind отметили, что скорость движений ещё, конечно, предстоит улучшать, однако это обновление является «важным шагом к обретению навыков, необходимых для выполнения более сложных задач в реальных условиях, требующих координации движений всего тела».

Одновременно была обновлена модель Gemini Robotics ER 2, отвечающая за анализ окружающей среды, понимание инструкций и выполнение более сложных многоэтапных действий. Новая версия дольше сохраняет контекст задачи, определяет её начало и завершение, а также позволяет нескольким роботам разных типов совместно выполнять одну работу. Например, в одном из примеров Apollo 2 координирует действия двурукого робота Google во время уборки гаража. Ранее 3DNews сообщал о версии Gemini Robotics 1.5 и Gemini Robotics-ER 1.5, которые совместно сначала «обдумывают» задачу и только потом выполняют действие.

Кроме того, модель Gemini Robotics ER 2 получила расширенные функции безопасности и теперь лучше распознаёт присутствие людей рядом, автоматически запуская защитный механизм для остановки робота, если человек подходит слишком близко. Компания также сообщила об улучшении локальной модели Gemini Robotics On-Device Model, способной работать непосредственно на самом роботе без подключения к интернету.

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Теги: роботы, ии, google deepmind
роботы, ии, google deepmind
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