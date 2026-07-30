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В Солнечной системе впервые обнаружен «трёхглавый» астероид — у него есть своя микролуна

Учёные обнаружили первый тройной астероид. Объект находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером и у него есть небольшой спутник. Речь идет об астероиде (44) Ниса, открытом ещё в 1857 году. Конечно, тогда это была всего лишь крошечная точка на небе, и последующие наблюдения — в том числе с помощью телескопа «Хаббл» — не дали исследователям много информации об этом объекте.

Астероид (44) Ниса. Стрелкой отмечен его спутник. Источник изображения: Kate Minker

Астероид (44) Ниса. Стрелкой отмечен его спутник. Источник изображения: Kate Minker

Предыдущие наблюдения предполагали, что Ниса может быть двойным, как многие другие астероиды и кометы, такие как астероид (52246) Дональдджохансон, мимо которого в 2025 году пролетел зонд NASA «Люси». Однако международный проект по наблюдению за Нисой с помощью Большого бинокулярного телескопа (Large Binocular Telescope, LBT) на горе Грэм в Аризоне и Очень большого телескопа (Very Large Telescope, VLT) на горе Параналь в Чили показал, что этот астероид, по-видимому, состоит из трёх частей. Это делает его первым подобным объектом из когда-либо обнаруженных.

«Изображения показывают удивительно необычный объект. Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что Ниса — это либо контактный тройной объект, состоящий из трёх связанных компонентов, либо чрезвычайно неправильное когерентное тело, непохожее ни на что из того, что мы наблюдали ранее», — заявила ведущий исследователь Кейт Минкер из обсерватории Лоуэлла в Аризоне.

Получение подробных изображений Нисы было непростой задачей. Ключом к успеху стали два высококонтрастных прибора для получения изображений: итальянская камера видимого спектра SHARK-VIS на телескопе LBT, а также инструмент SPHERE для изучения экзопланет с поляриметром ZIMPOL на телескопе VLT, использовавшиеся в сочетании с адаптивной оптикой, которая компенсирует эффект размытия, вызванный атмосферой.

«Эти наблюдения пришлось объединить со специально разработанными методами обработки изображений, чтобы ещё больше повысить их резкость и удалить яркое гало, окружающее астероид, которое потенциально может скрывать его более тусклых компаньонов», — сказал Энтони Бердеу (Anthony Berdeu) из Европейской южной обсерватории.

На снимках было видно тело неправильной формы шириной 75 км в самом широком месте с двумя заметными долинами, или «колли», которые огибают астероид и которые команда Минкер интерпретирует как «шеи» его трёх частей. Кроме того, на снимках был обнаружен спутник шириной 1 км, вращающийся вокруг Нисы на расстоянии не менее 170 км. Спутник получил обозначение S/2026 (44) 1. Поскольку он наблюдался независимо в ходе двух разных исследовательских кампаний, стало возможным проследить его движение вокруг Нисы.

«Мы позаимствовали специализированную методику из другой области астрономии, известную как высококонтрастная визуализация, чтобы обнаружить этот небольшой спутник, слабый свет которого был подавлен интенсивной яркостью основного астероида», — комментирует Джанлука Ли Каузи (Gianluca Li Causi) из группы SHARK-VIS Итальянского национального института астрофизики (INAF).

Астероид Ниса назван в честь мифической страны, где древнегреческий бог Дионис был воспитан нимфами. Эл Конрад (Al Conrad) из обсерватории Большого бинокулярного телескопа считает это название уместным, поскольку Дионис считался в том числе богом театра, который для древних греков часто отождествлялся с ношением масок и сокрытием своей истинной личности. «Мы наконец-то раскрываем истинную природу астероида спустя долгое время после его обнаружения», — сказал Конрад.

Как образовался такой странный объект, остаётся неясным, но у команды Минкер есть несколько предположений. Предпочтительное объяснение заключается в том, что Ниса — это контактный триадор — три астероидных тела, неплотно удерживаемых вместе гравитацией. Лучшее альтернативное объяснение, по словам исследователей, заключается в том, что Ниса когда-то столкнулся с гораздо более крупным астероидом, и этот удар деформировал его. В таких ситуациях моделирование предполагает, что гравитационные приливные силы могли деформировать мантию Нисы, придав объекту странную форму и даже разорвав его на множество фрагментов. Но если это так, то куда делись остальные фрагменты? Такие события обычно приводят к образованию семейства астероидов с одинаковым составом, но Ниса один, если, конечно, не принимать в расчёт его спутник.

Есть способ выяснить, как именно мог образоваться Ниса. Отслеживая скорость и период обращения его спутника по орбите, астрономы смогут определить точную массу и плотность Нисы, а затем проверить, какая модель её формирования лучше всего им соответствует.

Астероид Ниса также представляет интерес тем, что он может рассказать о рождении Земли. Он обладает более высокой отражательной способностью, чем многие другие астероиды, благодаря своему поверхностному составу, богатому силикатным минералом энстатитом, в котором отсутствует железо. Объекты, подобные Нисе, обычно называют астероидами типа E, и Ниса — самый большой и яркий из них. Считается, что астероиды типа E образовались вблизи Солнца и поэтому были идентифицированы как потенциальные «строительные блоки» внутренних планет. Если Ниса — это реликт того времени, он мог бы многое рассказать об условиях во внутренней части Солнечной системы 4,5 млрд лет назад.

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Теги: астероиды, солнечная система, открытие
астероиды, солнечная система, открытие
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