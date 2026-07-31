ИИ-агент Gemini Spark теперь может использовать Chrome для автоматического просмотра веб-страниц, AI Pro стал доступен по всему миру

ИИ-агент Gemini Spark компании Google получил два крупных обновления. Одним из них является интеграция функции автоматического просмотра в браузере Chrome на настольных компьютерах.

Ранее Gemini Spark имел доступ к удалённому веб-браузеру. Персональный ИИ-агент Google для автоматизации повседневных задач теперь может использовать Chrome на устройстве для просмотра веб-страниц, используя авторизованные учётные записи и сохранённые пароли. Это дополнение к другим инструментам, таким как «Подключённые приложения» (Workspace и Search), «Персональный интеллект», удалённый доступ к ПК с возможностью выполнения кода и Canvas.

После предоставления доступа пользователь увидит индикатор Gemini и автоматического просмотра в верхней панели Chrome. Для безопасности пользователю будет необходимо вручную подтверждать платежи и другие конфиденциальные действия, а браузер имеет защиту от внедрения запросов.

В качестве примера использования «утомительных веб-задач» Google приводит «запланированные просмотры сохранённых объявлений о продаже квартир или поиск вариантов перелёта и начало процесса бронирования». Интеграция Gemini Spark с Chrome сначала будет доступна в США, а в будущем — и в других регионах.

Кроме того, с сегодняшнего дня Gemini Spark станет доступен подписчикам Google AI Pro более чем в 160 странах. Ранее в этом месяце сервис стал доступен в США.

С момента запуска в мае в Gemini Spark появилось множество новых функций. Среди последних обновлений — интеграция с протоколом MCP и доступность приложения для Mac для локального управления настольными компьютерами.