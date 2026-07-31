Сегодня 31 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ-агент Gemini Spark теперь может испол...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ-агент Gemini Spark теперь может использовать Chrome для автоматического просмотра веб-страниц, AI Pro стал доступен по всему миру

ИИ-агент Gemini Spark компании Google получил два крупных обновления. Одним из них является интеграция функции автоматического просмотра в браузере Chrome на настольных компьютерах.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Ранее Gemini Spark имел доступ к удалённому веб-браузеру. Персональный ИИ-агент Google для автоматизации повседневных задач теперь может использовать Chrome на устройстве для просмотра веб-страниц, используя авторизованные учётные записи и сохранённые пароли. Это дополнение к другим инструментам, таким как «Подключённые приложения» (Workspace и Search), «Персональный интеллект», удалённый доступ к ПК с возможностью выполнения кода и Canvas.

После предоставления доступа пользователь увидит индикатор Gemini и автоматического просмотра в верхней панели Chrome. Для безопасности пользователю будет необходимо вручную подтверждать платежи и другие конфиденциальные действия, а браузер имеет защиту от внедрения запросов.

В качестве примера использования «утомительных веб-задач» Google приводит «запланированные просмотры сохранённых объявлений о продаже квартир или поиск вариантов перелёта и начало процесса бронирования». Интеграция Gemini Spark с Chrome сначала будет доступна в США, а в будущем — и в других регионах.

Кроме того, с сегодняшнего дня Gemini Spark станет доступен подписчикам Google AI Pro более чем в 160 странах. Ранее в этом месяце сервис стал доступен в США.

С момента запуска в мае в Gemini Spark появилось множество новых функций. Среди последних обновлений — интеграция с протоколом MCP и доступность приложения для Mac для локального управления настольными компьютерами.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google выпустила музыкальную ИИ-модель Lyria 3.5 — она создаёт более насыщенное и эмоциональное звучание
Google: ИИ ещё очень далёк от замены людей — пользователи доверяют ему лишь 21 % рабочих задач
Gemini 3.5 Pro снова не вышла: Google представила облегчённые Gemini 3.6 Flash и Flash-Lite
OpenAI снизила расценки и расширила лимиты на две из трёх ИИ-модели GPT-5.6
ИИ привёл к перерасходу бюджета на 860 % — Amazon признала, что нейросети сделали ошибки «катастрофически дорогими»
OpenAI подарит 100 000 учёным бесплатный доступ к своим ИИ-моделям
Материалы по теме
Google выпустила музыкальную ИИ-модель Lyria 3.5 — она создаёт более насыщенное и эмоциональное звучание

Google выпустила музыкальную ИИ-модель Lyria 3.5 — она создаёт более насыщенное и эмоциональное звучание

Google: ИИ ещё очень далёк от замены людей — пользователи доверяют ему лишь 21 % рабочих задач

Google: ИИ ещё очень далёк от замены людей — пользователи доверяют ему лишь 21 % рабочих задач

Gemini 3.5 Pro снова не вышла: Google представила облегчённые Gemini 3.6 Flash и Flash-Lite

Gemini 3.5 Pro снова не вышла: Google представила облегчённые Gemini 3.6 Flash и Flash-Lite

OpenAI снизила расценки и расширила лимиты на две из трёх ИИ-модели GPT-5.6

OpenAI снизила расценки и расширила лимиты на две из трёх ИИ-модели GPT-5.6

ИИ привёл к перерасходу бюджета на 860 % — Amazon признала, что нейросети сделали ошибки «катастрофически дорогими»

ИИ привёл к перерасходу бюджета на 860 % — Amazon признала, что нейросети сделали ошибки «катастрофически дорогими»

OpenAI подарит 100 000 учёным бесплатный доступ к своим ИИ-моделям

OpenAI подарит 100 000 учёным бесплатный доступ к своим ИИ-моделям

Теги: gemini, spark, google, ии-агент
gemini, spark, google, ии-агент
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В США создали робокентавра для спасателей — он умеет пользоваться человеческими инструментами
Starship не утонул после приводнения в Индийском океане и это проблема
Путёвка в Фаэрун ещё никогда не была такой дешёвой: Baldur’s Gate 3 получила крупнейшую скидку с релиза
Ровер Curiosity обнаружил на Марсе огромное поле из неправильных сот — а неправильных пчёл не нашёл
Скоро в Луну врежется верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9 — и учёные не знают, чего ожидать
Конфликт Anthropic и Пентагона получил неожиданный поворот — судью не убедили доказательства опасности технологий компании 48 мин.
ИИ-агент Gemini Spark теперь может использовать Chrome для автоматического просмотра веб-страниц, AI Pro стал доступен по всему миру 52 мин.
Google повысит безопасность Chrome за счёт обновления браузера без его полной перезагрузки 56 мин.
Новая статья: The Mermaid Mask — замечательный подводный детектив. Рецензия 7 ч.
OpenAI снизила расценки и расширила лимиты на две из трёх ИИ-модели GPT-5.6 8 ч.
ИИ привёл к перерасходу бюджета на 860 % — Amazon признала, что нейросети сделали ошибки «катастрофически дорогими» 8 ч.
Австралия запустила судебное разбирательство против Telegram — мессенджер обвиняют в распространении пропаганды терроризма 13 ч.
«Идеальное сочетание Elden Ring и Arc Raiders, но худший босс — очередь на сервер»: релиз экшена Mistfall Hunter был омрачён техническими проблемами 14 ч.
Разработчики Path of Exile 2 наконец устранили зависания, которые мучили игроков с самого релиза — виновата была Nvidia 14 ч.
Бывший инженер Microsoft создал «Диспетчер задач» для macOS 15 ч.
Электрическая «выделенка» для ЦОД: Amazon просит разрешить ей модернизировать энергосети за свой счёт 2 ч.
Brookfield и NextEra Energy запустят 1,2-ГВт ИИ ЦОД на месте бывшего завода по обогащению урана в Кентукки 2 ч.
Qualcomm намерена заработать в 2029 году на чипах для ЦОД $15 млрд 2 ч.
Гибридный внедорожник Xiaomi SkyNomad N70 способен проезжать до 505 км чисто на электричестве 2 ч.
В Солнечной системе впервые обнаружен «трёхглавый» астероид — у него есть своя микролуна 8 ч.
Google выпустила ИИ-модель Gemini Robotics 2, которая научила роботов двигаться почти как люди 8 ч.
ИИ и VR ускорили строительство завода TSMC по выпуску 1,4-нм чипов — оно завершится к апрелю 2027 года 10 ч.
Kioxia начала тестовые поставки 230-слойной флеш-памяти BiCS 9-го поколения со скоростью до 4,8 Гбит/с 10 ч.
Huawei готовит 14" ноутбук MateBook Pro S — он легче 13" MacBook Air и работает на 10-ядерном процессоре Kirin XE90 10 ч.
Asus выпустила мониторы ProArt Display OLED PA279CDV и PA329CDV для творчества — 4K, 120 Гц и цена от $699 10 ч.