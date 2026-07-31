В России стартовали продажи смартфонов Huawei Pura 90s и наушников-клипс FreeClip 2 S

В России поступили в продажу смартфоны серии Huawei Pura 90s, включая модели Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max, отличающиеся мощными системами камер и широким спектром ИИ-функций. Также доступны для покупки наушники-клипсы Huawei FreeClip 2 S, сообщили в розничной сети оператора МТС.

Серия смартфонов Huawei Pura 90s предлагает широкие возможности в области мобильной фотографии, которые «стирают расстояние» между камерой и объектом. Флагманский смартфон Huawei Pura 90s Pro Max получил инновационную систему камер с 200-Мп телеобъективом с крупным сенсором, обеспечивающим детализированные снимки объектов даже на большом расстоянии. Его дополняют 50-Мп основная камера Ultra Lighting HDR с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией изображения, и 40-Мп сверхширокоугольная камера.

Технология обработки 200-Мп RAW-изображений в режиме реального времени на уровне аппаратного обеспечения предоставляет возможность 20-кратной телескопической фотосъемки и записи видео. А технология стабилизации изображения CIPA 7.0 минимизирует размытие при съемке даже в сложных условиях. Благодаря этому Pura 90s Pro Max обеспечивает чёткие, детализированные снимки при съёмке на большом расстоянии, макросъёмке и в сложных условиях освещения. Модель Pura 90s Pro поддерживает макросъёмку для крупных планов с минимальным фокусным расстоянием 5 см, позволяющую с высокой точностью запечатлеть ускользающие от взгляда мелкие детали.

Благодаря объективу для ультрареалистичной съемки XMAGE 2-го поколения смартфоны серии Huawei Pura 90s отличаются высокой точностью цветопередачи и широким цветовым охватом, что позволяет передавать натуральные цвета на снимках и видео.

Функции композиции и оптимизации изображений с помощью ИИ обеспечивают пользователям возможность профессиональной обработки снимком для получения более качественные и выразительные изображений.

Смартфоны серии Huawei Pura 90s поставляются с предустановленным обновлённым интеллектуальным голосовым помощником Celia, который предоставляет удобный поиск ответов на вопросы, позволяет пользователям работать в режиме многозадачности, а также обеспечивает голосовое управление повседневными задачами и поддержку в путешествиях, включая навигацию в приложении Petal Maps, обработку локальных запросов и заказ такси.

Обе модели используют в качестве источника питания батареи с ёмкостью 6000 мА·ч. Модель Pura 90s Pro поддерживает быструю проводную зарядку Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт, а Pura 90s Pro Max — быструю проводную зарядку Huawei SuperCharge на 100 Вт.

Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max доступен в пудровом розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом, графитовом чёрном цветах, модель Pura 90s Pro — в розово-зелёном, оранжевом, белом и чёрном цветах.

Стоимость Huawei Pura 90s Pro с 12/256 Гбайт памяти составляет 64 999 руб., с 12/512 Гбайт памяти — 74 999 руб. Цена Huawei Pura 90s Pro Max с 12/256 Гбайт памяти — 84 999 руб., с 12/512 Гбайт памяти — 94 999 руб.

Наушники Huawei FreeClip 2 S отличаются оригинальным дизайном и комфортом в использовании. Устройство получило обновлённую С-образную конструкцию из гипоаллергенного жидкого силикона с покрытием, создающим характерный металлический блеск, который достигается благодаря 22 этапам смешения цветов и нанесения покрытия.

Открытая конструкция с удобной и надёжной посадкой обеспечивает чёткое звучание и высокое качество передачи голоса во время звонков, а также комфорт при повседневном использовании.

Зарядный чехол округлой формы обладает увеличенной на 20 % вместимостью, что позволяет разместить в нём не только наушники, но и небольшие аксессуары. Для создания его сияющего покрытия используется более чем 100 высокотехнологичных процессов обработки.

Huawei FreeClip 2 S доступны в глубоком синем и космическом серебристом цветах по цене для ранних покупателей 16 999 руб.