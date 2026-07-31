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Финансовый отчёт Frictional Games рассекретил «новую версию» культового хоррора Amnesia: The Dark Descent

Амбициозный научно-фантастический триллер Ontos не выйдет в 2026 году, однако совсем без новых релизов независимая шведская студия Frictional Games (Soma, серия Amnesia) игроков, похоже, не оставит.

Источник изображения: Frictional Games

Источник изображения: Frictional Games

Пользователь CarlZzZoneNnn с форума Reddit обратил внимание, что в опубликованном на исходе июня финансовом отчёте Frictional Games за 2025 год (Bokslut 2025-12 на этой странице) содержится упоминание неанонсированного проекта.

«Мы ожидаем высокие продажи после выхода [Ontos] в начале 2027 года. Мы также планируем выпустить новую версию Amnesia: The Dark Descent в конце 2026 года», — гласит документ Frictional Games.

Источник изображения: Reddit (CarlZzZoneNnn)

Источник изображения: Reddit (CarlZzZoneNnn)

Что именно подразумевает формулировка «новая версия», неясно. В издании PC Gamer подметили, что это может означать не только ремейк/ремастер, но и потенциальный перенос на ещё одну платформу.

Как бы то ни было, всё тайное скоро станет явным. Учитывая релиз в конце 2026 года, анонс должен быть не за горами. Предполагается, что обновлённую Amnesia: The Dark Descent могут представить на выставке Gamescom 2026 в конце августа.

Напомним, Amnesia: The Dark Descent представляет собой психологический хоррор на выживание. Игра вышла в 2010 году, заслужила культовый статус и положила начало целой франшизе. К осени 2012-го продажи превысили 1,4 млн копий.

По сюжету главный герой Даниел просыпается в безлюдном замке, почти ничего не помня о своём прошлом. Протагонисту предстоит восстановить утраченные воспоминания и постараться не потерять в процессе рассудок.

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Теги: amnesia: the dark descent, frictional games, хоррор
amnesia: the dark descent, frictional games, хоррор
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