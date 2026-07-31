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Недопоставки iPhone, Mac и iPad вскоре существенно усилятся, предупредила Apple — акции упали на 5,5 %

Продажи Apple в текущем квартале будут расти медленнее, чем ожидали аналитики с Уолл-стрит, гласит собственный прогноз компании. Производитель iPhone испытывает трудности с поставками необходимых комплектующих для выпуска продукции. Несмотря на рост продаж в минувшем квартале, акции Apple на внебиржевых торгах упали на 5,5 %.

Apple, как и другие технологические компании, стремится удовлетворить спрос на новые продукты, и в первую очередь на системы с мощными процессорами и большими объёмами памяти — слабый прогноз в компании объяснили недостатком предложения, а не спроса. «В настоящее время мы наблюдаем очень значительные ограничения [поставок] с ограниченной гибкостью в цепочке поставок для их устранения», — признался гендиректор компании Тим Кук (Tim Cook) в беседе с аналитиками и добавил, что Apple «оценивает все варианты» альтернативных поставщиков чипов памяти. В наступившем квартале Apple ожидает нарастить выручку на 9–11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как аналитики рассчитывали на 12 %. Выручка от продаж iPhone, по собственным прогнозам компании, вырастет на 15–20%, что соответствует целевому показателю аналитиков в 17,6 %.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

Наиболее значительным сдерживающим фактором для поставок в минувшем квартале стал дефицит передовых мощностей для производства чипов Apple Silicon. Это особенно затронуло линейку компьютеров Mac, продажи которой, впрочем, выросли почти на 29 % за счёт и бюджетного MacBook Neo, и мощных MacBook Pro — положительной динамике не помешал даже рост цен. Финансовые результаты Apple превзошли ожидания рынка: общие продажи за минувший квартал выросли на 16,4 % до $109,42 млрд при ожидавшейся аналитиками динамике в 15,5 %. Прибыль составила $2,02 на акцию, из которых $0,11 пришлись на возмещение таможенных пошлин правительством США, — но и без него компания превзошла прогнозы Уолл-стрит в $1,89 на акцию. Валовая маржа составила 50,1 %, возврат пошлин внёс 2 п.п., — без него она составила 48,1 %, что близко к прогнозу аналитиков в 47,92 %.

Продажи Mac выросли на 28,7 % до $10,35 млрд, превысив прогноз аналитиков в $8,74 млрд. продажи iPad упали на 5,9 % до $6,19 млрд, что ниже ожидавшихся $6,92 млрд — Тим Кук объяснил этот эффект «сложным сравнением» с прошлогодним выпуском бюджетного iPad на чипа A16. Основу продаж обеспечил сегмент iPhone с ростом на 21,7 % до $54,25 млрд, и это выше спрогнозированных $53,86 млрд. Это лучший в истории Apple результат за III квартал финансового года, когда продажи смартфонов обычно замедляются в ожидании осенних новинок. На этот раз стимулом стал рост цен почти на всю продукцию Apple, кроме iPhone. Выручка в Большом Китае выросла на 22,4 % до $18,82 млрд, что ниже ожидавшихся $19,67 млрд. Сегмент сервисов показал рост на 12,1 % до $30,74 млрд, но не дотянул до прогноза в $31,22 млрд. При поддержке Google компания Apple представила обновлённую Siri с новыми функциями — активные пользователи смогут за неё доплачивать. «У нас будут возможности для обновления iCloud Plus, позволяющие пользователям выкупать пакет услуг», — пообещал Тим Кук.

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Теги: apple, финансовые результаты, отчёт
apple, финансовые результаты, отчёт
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