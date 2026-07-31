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Средняя стоимость смартфона во втором квартале подскочила на 17 % до рекордных $400

Давно известно, что в условиях бума ИИ дефицит памяти приводит к росту цен на потребительские устройства, смартфоны не стали исключением. По данным Counterpoint Research, во втором квартале средняя цена реализации смартфонов выросла на 17 % до сезонного рекорда на уровне $400 за устройство. При этом объёмы реализации смартфонов падают, но выручка пока растёт.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как отмечается в источнике, по итогам второго квартала выручка от реализации смартфонов на мировом рынке выросла на 7 %, и сильнее всего этому способствовали Apple и Samsung Electronics на правах лидеров премиального сегмента за пределами КНР, где в этом качестве фигурируют местные игроки. В сегменте смартфонов начального уровня падение спроса на новые устройства чувствуется сильнее из-за более выраженного влияния роста цен на память. Производители смартфонов, которые ранее предлагали более широкий ассортимент моделей, стали концентрироваться на премиальном сегменте с целью максимизации прибыли. Стоимость памяти для смартфонов во втором квартале увеличилась более чем на 300 % в годовом сравнении.

Традиционно считающаяся недешёвой продукция Apple в прошлом квартале определила половину мировой выручки от реализации смартфонов. В целом поставки смартфонов сократились на 11 % до минимального с 2013 года уровня. Разные сегменты рынка пострадали от дефицита памяти в разной мере. Китайские Oppo и Vivo, которые традиционно зависят от недорогих моделей, даже с учётом роста средней цены реализации своей продукции сократили объёмы поставок на двузначную величину в процентах по итогам второго квартала. По мнению представителей Counterpoint Research, компании Apple удалось сохранить цены на относительно стабильном уровне, но если стоимость памяти продолжит расти, то и iPhone придётся подорожать, поскольку возможности компании по смягчению влияния кризиса на рынке памяти не безграничны.

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Теги: counterpoint research, apple, apple iphone, samsung, смартфон
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