С 2023 года техногиганты потратили на инфраструктуру более $1 трлн

Историю бума систем искусственного интеллекта принято отсчитывать с осени 2022 года, когда дебютировал ChatGPT, в дальнейшем превратив OpenAI в один из самых дорогих стартапов в мире. При этом традиционные компании технологического сектора США принялись тратить на инфраструктуру ИИ такие средства, что к настоящему времени их сумма перевалила за $1 трлн.

За прошедшие три с половиной года, как подсчитали представители Financial Times, корпорации Alphabet (Google), Amazon (AWS), Microsoft и Meta✴ Platforms сообща потратили на капитальное строительство около $1,1 трлн. Об этом позволяют судить опубликованные недавно квартальные отчёты перечисленных компаний. Аналитики RBC Capital считают, что пока нет возможности предвидеть, когда прекратится рост капитальных затрат в отрасли. Участникам рынка предстоит убедить инвесторов, что они способны провести черту между инвестициями в ИИ и сохранению приверженности прежним приоритетам, которые и вывели их бизнес на нынешний уровень.

В текущем году только четыре указанных техногиганта собираются потратить $745 млрд на строительство новых ЦОД, закупку ускорителей вычислений и памяти, а также развитие сопутствующей энергетической инфраструктуры. Техногиганты в этом вопросе будут зависеть от стартапов OpenAI и Anthropic, которые выпускают на рынок всё более совершенные ИИ-модели, но одновременно нуждаются в притоке как финансовых ресурсов, так и вычислительных мощностей. Google, Amazon и Microsoft продемонстрировали рост выручки в облачном сегменте по итогам второго квартала. Именно эти компании в основном снабжают вычислительными ресурсами как передовые стартапы, так и прочие корпорации, нуждающиеся в облачных мощностях.

Даже не зарабатывающая на предоставлении своих облачных ресурсов в аренду сторонним компаниям Meta✴ сообщила о росте выручки на 28 % до $61 млрд, поскольку ИИ помогает её более адресно продвигать рекламу в своих социальных сетях. Впрочем, глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) недавно намекнул, что Meta✴ получает немало заманчивых предложений о сдаче в аренду её вычислительных центров, но считает бизнес в программной сфере более выгодным.

Google на реализацию будущих проектов по строительству ЦОД уже выделила около $500 млрд только за прошедший квартал, причём часть этих средств будет направлена и на развитие энергетической инфраструктуры. Совокупная сумма контрактов Meta✴ по итогам второго квартала достигла $233 млрд. Microsoft увеличила сумму контрактов на аренду ЦОД клиентами на более чем $130 млрд по итогам второго квартала. В общей сложности три компании за второй квартал набрали обязательств на реализацию проектов в сфере ИИ почти на $900 млрд. Amazon свои данные в этой области пока не раскрыла.

Свободные денежные потоки четвёрки техногигантов изрядно измельчали, по итогам прошлого квартала они упали до десятилетнего минимума в сумме $7 млрд, причём только Microsoft и Meta✴ сохранили способность зарабатывать больше, чем тратить. Руководство Amazon объяснило это резкой активизацией строительство новых ЦОД и разрывом во времени до момента поступления средств от клиентов. Окупаемости этих проектов придётся ждать на протяжении многих лет, как поясняют аналитики.