Microsoft научит Windows 11 экономить оперативную память — улучшения выйдут уже осенью

Microsoft озвучила обновлённую версию своего плана по повышению качества пользовательского опыта при взаимодействии с Windows 11 спустя четыре месяца после того, как объявила об инициативе K2 по восстановлению доверия пользователей к этой ОС. Компания сообщила, что некоторые изменения уже тестируются в рамках программы Windows Insider, а их более широкая доступность ожидается этой осенью.

Завершённая на данный момент работа охватывает функции поиска, меню «Пуск», панель задач, «Проводник», виджеты и Центр обновления Windows. Microsoft также анонсировала возвращение возможности менять положение панели задач, дополнительные настройки меню «Пуск» и возможность пропускать обновления в процессе установки Windows.

Microsoft добавила оптимизацию памяти для систем с 8 Гбайт ОЗУ и более в свой список приоритетов на оставшуюся часть 2026 года. Заявленная цель — сократить объём памяти, занимаемой Windows, и обеспечить быструю и отзывчивую работу ПК с меньшим объёмом оперативной памяти при повседневном использовании. «Оптимизация памяти для систем с 8 Гбайт и выше. Уменьшение объёма памяти, используемой Windows, для обеспечения быстрой и отзывчивой работы на ПК, которые клиенты используют каждый день», — отмечает компания.

Работа над этим уже ведётся. Microsoft заявляет, что внедрила более эффективный распределитель памяти, чтобы сократить нагрузку на приложения и системные компоненты. Компания также оптимизирует приложения WinUI 3 и сокращает использование памяти компонентами Chromium и WebView2, интегрированными в Windows.

Microsoft не предоставила примеров этих изменений и не уточнила, сколько оперативной памяти они позволят сэкономить. Компания также не сообщила, будут ли эти улучшения внедрены в виде одного обновления или в рамках нескольких обновлений для Windows 11.

Microsoft также рассказала, что в архитектуру «Проводника» были внесены изменения, направленные на улучшение времени запуска, навигации и стабильности. Компания также устранила проблемы с размытыми миниатюрами, нестабильными переходами на главную страницу «Проводника», навигацией с клавиатуры, переименованием файлов и отображением их размеров.

В план на оставшуюся часть года были добавлены ещё четыре направления. К ним относятся более быстрый процесс настройки, упрощённый доступ к функциям семейного и родительского контроля, более естественное голосовое взаимодействие и дальнейшая работа по повышению эффективности использования памяти операционной системой на ПК с объёмом ОЗУ не менее 8 Гбайт.

По словам Microsoft, этой осенью указанные изменения станут доступны более широкому кругу пользователей Windows 11. Сейчас многие из них можно оценить только в сборках Windows Insider.