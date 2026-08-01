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Торговать в Crimson Desert стало удобнее и выгоднее — подробности обновления 1.16.00

Южнокорейский издатель и разработчик Pearl Abyss продолжает улучшать свой фэнтезийный приключенческий экшен с открытым миром Crimson Desert. Для игры вышел патч 1.16.00.

Источник изображений: Pearl Abyss

Источник изображений: Pearl Abyss

Обновление 1.16.00 уже вышло на всех целевых платформах Crimson Desert, кроме App Store (в процессе), и принесло с собой многочисленные улучшения механики торговли и её составляющих элементов.

В частности, 1.16.00 включает 133 новых торговых поста, 24 вида ценных товаров и четыре типа обычных, семь мастерских повозок и возможность продать даже одну единицу продукции.

Кроме того, разработчики увеличили общую прибыль, которую можно получить через торговлю, добавили вкладку торговли на карту, усовершенствовали банковскую механику и реализовали отображение средней цены покупки товара.

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Конкретно для ПК-версии подготовили AMD FSR SDK образца 2.3.0: теперь FSR Upscaling 4.1 поддерживается и на видеокартах серии AMD Radeon RX 7000 (RDNA 3), а Ray Regeneration обновлена до 1.2.0.

Помимо прочего, в 1.16.00 улучшили управление, боевую систему и локализацию (для всех языков), а также исправили множество багов. Полный список изменений доступен на официальном сайте Crimson Desert.

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра продалась в количестве 6 млн копий за три месяца и заслужила похвалу премьер-министра Южной Кореи.

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Теги: crimson desert, pearl abyss, приключенческий экшен
crimson desert, pearl abyss, приключенческий экшен
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