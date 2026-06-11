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Pearl Abyss похвасталась успехами Crimson Desert — игра покорила новую вершину продаж

Фэнтезийный приключенческий экшен с открытым миром Crimson Desert от южнокорейского издателя и разработчика Pearl Abyss продолжает не только получать крупные обновления, но и покорять новые вершины продаж.

Источник изображения: Steam (Einsbent)

Источник изображения: Steam (Einsbent)

Напомним, на релизе Pearl Abyss отчиталась о двух миллионах проданных копий Crimson Desert, спустя четыре с половиной дня после выхода показатель превысил три миллиона, по итогам двух недель — четыре, а на исходе месяца — пять.

Как стало известно, за прошедшие с прошлой вершины без малого два месяца продажи Crimson Desert составили 1 млн копий, доведя общий результат до 6 млн единиц. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

«Ваши приключения и истории делают путешествие Crimson Desert ещё более особенным. Ещё раз спасибо всем наёмникам Серой Гривы, что ступили в Пайвел и испытали на себе мир Crimson Desert», — поделилась Pearl Abyss.

Источник изображения: Pearl Abyss

Источник изображения: Pearl Abyss

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Рейтинг игры в Steam после релиза вырос с 57 % («смешанные» обзоры) до 83 % («очень положительные»).

Pearl Abyss усердно дорабатывают игру — с момента релиза студия выпустила целый ряд крупных обновлений (новейшее датируется прошлой неделей) с востребованными изменениями и нововведениями, включая контентные.

В будущих патчах обещают доработать сюжет и логику повествования, добавить новые боевые испытания и реализовать кроссплатформенные сохранения. В активном производстве также находится DLC для проекта.

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Теги: crimson desert, pearl abyss, приключенческий экшен, продажи игр
crimson desert, pearl abyss, приключенческий экшен, продажи игр
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