Акции SpaceX опустились на 20 % ниже цены июньского размещения

В первые недели после выхода на биржу акции SpaceX успели подняться в цене до $225, значительно превысив уровень размещения в $135. Тем не менее, сейчас котировки находятся на уровне менее $108 на акцию, что фактически на 20 % ниже цены размещения. Аналитики считают, что дальнейшая траектория акций SpaceX может следовать историческим тенденциям для ценных бумаг Tesla.

Как и Tesla, аэрокосмическая компания SpaceX предложила в своём сегменте рынка немало передовых решений вроде стабильной эксплуатации многоразовых ракет, а также серьёзной вертикальной интеграции бизнеса. Как отмечает Yahoo! Finance, через пару месяцев после своего рыночного дебюта в конце июня 2010 года акции Tesla тоже опустились в цене на 18 %. По итогам своего первого года в качестве публичной компании Tesla продемонстрировала рост курса акций от этого уровня на те же 18 %, поскольку к тому моменту успела анонсировать свою первую по-настоящему массовую машину Model S, вселив в умы инвесторов надежду на рост выручки и получение прибыли.

В случае с SpaceX вопрос заключается в том, сможет ли эта компания добиться аналогичного перелома в настроениях инвесторов к концу первого года своего присутствия на рынке. С одной стороны, тяжёлая ракета-носитель Starship постепенно демонстрирует всё более высокую степень готовности к началу активной эксплуатации. Она сможет брать на борт более серьёзную нагрузку по сравнению с действующей «рабочей лошадкой» Falcon 9, и тоже будет многоразовой в использовании, сокращая себестоимость вывода на орбиту одной тонны груза. Недавно Starship осуществила свой 13-й тестовый запуск. Кроме того, дочерняя Starlink сможет более активно расширять свою группировку спутников связи при помощи Starship, а именно это подразделение SpaceX формирует основную часть доходов компании.

С другой стороны, против SpaceX работают сразу несколько факторов. Во-первых, компания не может похвастаться безубыточностью, если не считать упомянутый выше бизнес Starlink. Во-вторых, темпы роста выручки SpaceX не так высоки, как подобает компании с уровнем капитализации $1,4 трлн, а серьёзные инвестиции в сферу ИИ будут только увеличивать убытки аэрокосмического гиганта. В-третьих, у SpaceX в исходном сегменте рынка появляется всё больше конкурентов. Другими словами, свой первый год в статусе публичной компании SpaceX может провести на фоне снижения курса акций. Успех программы Starship в этот период во многом будет определять дальнейшее направление движения котировок. Возможно, в определённый момент акции SpaceX обретут привлекательность для инвесторов, желающих позже заработать на их продаже.